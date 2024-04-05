為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

花蓮強震》 60小時餘震高達535次

0403花蓮強震後60小時已發生535次餘震。（資料照）

0403花蓮強震後60小時已發生535次餘震。（資料照）

2024/04/05 22:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣東部海域3日上午7點58分發生7.2強震，全台有感且後續餘震不斷，民眾紛紛「搖到頭暈」。根據氣象署地震測報中心統計，截至今（5）日晚間8點，60小時發生535次餘震，其中規模6到7有2次，規模5到6有20次。

根據氣象署分析統計，截至今晚8點，從主震過後60個小時，發生535次餘震，其中規模6到7的餘震有2次，規模5到6餘震有20次，規模5到4的有178次，規模4到3的有335次。

花蓮強震截至今晚9點，累計造成10死、1133人受傷、10人失聯及636人受困。失聯為國人8人、外籍2人共10人，包括砂卡礑步道6人（其中2大3小為1家人，另1女為獨攀）；中和礦區1人，目前道路坍崩無法進入搜救；新加坡人持澳洲護照2人及合流綠水露營區1人，由花蓮縣消防局定位中。

目前受困安全無虞的636人中，天祥晶英酒店451人，安全安置酒店中；天祥活動中心54人、天祥郵局9人、天祥天主堂22人、台電天祥站4人、西寶國小84人、祥德寺12人。而天祥往武嶺方向已可駕車通行，明天上午確認安全無虞後才可放行，方便人員撤離。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，台灣東部是板塊運動活躍的區域，雖然規模7.2的主震能量大部分已經釋放掉，但還是提醒民眾不應該因餘震減緩而掉以輕心，還是要做好防震準備，近日又有鋒面報到，山區土石更容易鬆動，出門要避開危險區域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮強震》中央捐款專戶 不到12小時 湧入超過3千萬元
2024/04/05 10:47

花蓮強震》中央捐款專戶 不到12小時 湧入超過3千萬元
花蓮強震》日本山形知事：設捐款窗口 祈禱台灣早日恢復元氣
2024/04/04 22:35

花蓮強震》日本山形知事：設捐款窗口 祈禱台灣早日恢復元氣

磺溪首席【聯上天母】住戶真實分享
自由爆新聞》鏡頭直擊花蓮搜救現場！台灣「這2點」登國際熱搜！
2024/04/05 20:30

自由爆新聞》鏡頭直擊花蓮搜救現場！台灣「這2點」登國際熱搜！
科索沃總統關切台灣強震 向死傷者致意
2024/04/05 10:14

科索沃總統關切台灣強震 向死傷者致意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播