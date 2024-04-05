花蓮強震》 60小時餘震高達535次

0403花蓮強震後60小時已發生535次餘震。（資料照）

2024/04/05 22:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣東部海域3日上午7點58分發生7.2強震，全台有感且後續餘震不斷，民眾紛紛「搖到頭暈」。根據氣象署地震測報中心統計，截至今（5）日晚間8點，60小時發生535次餘震，其中規模6到7有2次，規模5到6有20次。

根據氣象署分析統計，截至今晚8點，從主震過後60個小時，發生535次餘震，其中規模6到7的餘震有2次，規模5到6餘震有20次，規模5到4的有178次，規模4到3的有335次。

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花蓮強震截至今晚9點，累計造成10死、1133人受傷、10人失聯及636人受困。失聯為國人8人、外籍2人共10人，包括砂卡礑步道6人（其中2大3小為1家人，另1女為獨攀）；中和礦區1人，目前道路坍崩無法進入搜救；新加坡人持澳洲護照2人及合流綠水露營區1人，由花蓮縣消防局定位中。

目前受困安全無虞的636人中，天祥晶英酒店451人，安全安置酒店中；天祥活動中心54人、天祥郵局9人、天祥天主堂22人、台電天祥站4人、西寶國小84人、祥德寺12人。而天祥往武嶺方向已可駕車通行，明天上午確認安全無虞後才可放行，方便人員撤離。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，台灣東部是板塊運動活躍的區域，雖然規模7.2的主震能量大部分已經釋放掉，但還是提醒民眾不應該因餘震減緩而掉以輕心，還是要做好防震準備，近日又有鋒面報到，山區土石更容易鬆動，出門要避開危險區域。

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