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闖數位部連開3槍 民宿老闆辯槍彈「網路買的」收押禁見

張姓男子昨持長短槍掃射數位部大門後被逮。（資料照，記者王定傳攝）

張姓男子昨持長短槍掃射數位部大門後被逮。（資料照，記者王定傳攝）

2024/03/29 17:10

〔記者張文川／台北報導〕在南投清境農場經營民宿跟登山隊的男子張盛德，自稱不滿政府抗中政策、數位發展部亂花錢，昨早拿著一長一短槍枝到台北市延平南路，朝數位發展部門牌、大門連開3槍洩憤；台北地檢署聲請羈押禁見；台北地院今午庭訊後，認為張男推稱槍彈網路買的，對來源避重就輕，且槍彈火力強大，是否有共犯待調查，有勾串、反覆實施犯罪之虞，裁准羈押禁見。

據了解，張男當時背著背包，手持霰彈槍走進數位部，警衛見他模樣怪異，上前勸阻，但他二話不說即朝牆壁開一槍，警衛嚇到跳開，張隨即又持槍四處比劃，嚇跑在場其他人，並朝著數位部門牌開一槍，站在櫃台一陣子，再朝玻璃大門開一槍，警方獲報到場，他拿著槍枝走出數位部，將槍枝與背包放在上，蹲下身、雙手抱頭就逮。

檢察官複訊後聲押張男，北院今天下午召開羈押庭，認為張男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之非法持有槍枝、子彈罪、持槍於公共場所開槍射擊罪，嫌疑重大，尚有目擊證人未到案，且是否有共犯參與？張男上樓至數位發展部2樓的實際舉止為何？仍待檢察官調查釐清，有勾串證人或共犯、湮滅證據之虞。

法官認為，張男持有的槍枝及子彈數量甚鉅，火力強大，對於槍彈來源的供述避重就輕，僅自承是在臉書一頁式廣告加LINE詢問購得，認定他有非法持有槍彈的強烈動機及行為，有反覆實行槍砲罪之虞。

張男向檢方自承，他在本月20日、21日，有先北上到數位發展部探勘地點，法官依此認定他到數位發展部開槍是預謀犯案，對公共安全造成重大危害，為確保後續追訴，並預防再犯，有羈押的必要。

數位發展部遭張姓男子持槍闖入1樓開槍。（民眾提供）

數位發展部遭張姓男子持槍闖入1樓開槍。（民眾提供）

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