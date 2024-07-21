惡狼逼少女拍裸照重判8年 檢：多關一天就少一名被害人

惡狼逼少女拍自慰影片。（情境照）

2024/07/21 22:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子林育玄在服役期間找未成年少女下手，佯稱結交成年網友會讓對方觸法，進而脅迫少女拍全裸自慰影片，新竹地院法官痛批林男行徑惡劣至極，「已非可惡、卑劣等詞足以形容」，公訴檢察官甚至直言「被告多在監一天，就可能少一名被害人！」最後法官依兒少性剝削防制條例重判徒刑8年。

法官調查，前年仍在軍中服役的林育玄藉由手機軟體「唱舞全明星」認識少女小美，前年10月起傳送「你早戀，等於害了別人」、「給我看身體，不給我就說你跟成年人交往，自慰給我看、要淫叫喔」、「要讓學校的人都知道嗎？你完了！」等文字，讓小美誤認結交成年網友將使對方觸法，且擔心自己網路交友被家人、師長得知，而遭身家調查，因而心生畏懼。

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林男以此脅迫方法，使小美依其指示，在自家浴室自拍自慰影片，所幸被母親即時發現，立刻報警處理。

小美母親說，女兒洗澡竟帶手機進浴室且待很久，才發現林男持續威脅女兒拍自慰影像並要求傳給他，接連傳訊「趕快給我」、「不給我看是不是？好吧，我就讓大家知道好了！」

法官認為，小美所受的身心創傷，早在林男脅迫時就已造成，遑論小美進一步在無助之下、絕望之中，被迫自拍性影像，其母發現之際，林男同時還持續傳訊要脅小美，行徑惡劣至極，「已非可惡、卑劣等詞足以形容」，非將林男長期與社會隔離，對潛在多數少女身心健全發展，明顯存在巨大威脅。

法官指出，由於林男的前科素行，多是透過網路交友殘害少女身心，剝奪少女性自主或性隱私，公訴檢察官甚至在量刑意見中表示「被告多在監一天，就可能少一名被害人！」，最後依兒少性剝削防制條例以脅迫方法使少年自行拍攝性影像罪，重判徒刑8年。

桃園地院去年8月的判決指出，前年6月仍在服役中的林男透過網路遊戲，結識年僅12歲的女童，1個月內帶往旅館性交4次，法官發現林男竟跟女童說「跟妳說吃精液，妳有吃嗎？」、「見面要幫我口爆吞精」、「如果沒有精液就喝尿，知道了嗎？」依現役軍人姦淫幼女罪判刑4年。

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