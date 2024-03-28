槍手稱不滿數位部亂花錢 犯案前臉書大罵長文曝光

張嫌在南投清境農場經營民宿，因不滿政府抗中保台政策，也不滿數位部亂花錢，今天前往數位部開槍洩憤。（取自張臉書）

2024/03/28 12:38

〔記者王冠仁／台北報導〕數位發展部今天早上遭54歲張姓男子連開3槍擊毀玻璃大門，他開槍完後停留在現場，隨即遭警方逮捕。原來張是在南投清境農場經營民宿，他不滿政府抗中保台政策，也不滿數位部亂花錢，才會在今天前往數位部大門開槍洩憤；他開槍前還在臉書上發文大罵政府，言論中充滿仇恨與不滿。

張在開槍前在臉書發文，他文中表示，他個人無黨無派，但從疫情開始以後他第一次那麼痛恨執政黨，政府擋疫苗、護高端，一堆貪汙弊案有人被法辦嗎？媒體還成為打手只會抹黑造謠、抗中保台。為什麼要抗中？「美國人一直在吸我們的血」，但是不要臉的政客卻一直去抱美國大腿。

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他還說，「數發部為台灣做了什麼？ 只會幫無能政府做內宣，每天自我感覺良好；政府的綠能政策導致台電虧損，卻要全民買單，政府只會掏空台灣的錢，還會做甚麼？」

他強調，他做的事情可能會被蓋掉，可能只會被報導一晚，「做不了恆星，那就做一顆流星也無所謂！」

警方查出，張在南投清境農場經營民宿與登山隊，他昨天晚上從南投北上至板橋某旅館投宿，今天早上10時許再開車前來數發部開槍。他總共帶了1把霰彈槍、1把短槍還有5顆霰彈槍子彈以及2個短槍彈匣。

據了解，張宣稱自己犯案用的槍枝是多年前透過一頁式廣告所購買，但警方認為他說詞推託，正深入追查。

張嫌開槍擊毀數發部大門。（記者王冠仁翻攝）

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