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因不滿政府槍擊數位部 四叉貓翻到民宿老闆4年前貼文：感謝政府！

張嫌28日到數位部開槍被捕。（記者王冠仁翻攝）

張嫌28日到數位部開槍被捕。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/28 17:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子今天（28日）上午持槍到數位發展部位於台北市延平南路上的辦公室開槍，造成大門與一樓牆面損毀，所幸無人受傷。經查，該名男子是在南投縣仁愛鄉清境地區經營民宿的張姓業者，事發前還在社群發長文痛罵政府，預告犯案。不過網紅「四叉貓」劉宇翻到張男的民宿官方臉書4年前還發聲感謝政府，疑問為何「4年會讓他改變這麼大呢」？

今天早上10點多，53歲張姓男子持1長槍、1短槍朝數位部大門射擊，連續擊發3槍，擊毀數位部大門和一樓牆面。犯案後，張男便留在現場，警方獲報趕抵現場將其逮捕，張男並未反抗。張男落網後聲稱不滿政府抗中政策，導致中客不來台，他所經營的民宿生意慘澹，加上不爽數位部「亂花錢」，才會到數位部開槍洩憤。

在犯案前，張男還在臉書發文痛罵政府，強調個人無黨無派，但從疫情開始以後他第一次那麼痛恨執政黨，除了擋疫苗、護高端，媒體還成為民進黨政府的打手。此外，他也痛批政府只會抗中保台，不要臉的政客只會去抱「一直在吸我們血」的美國大腿。

據悉，張男年輕時曾涉案被依懲治盜匪條例判刑，後來又犯下妨害自由、酒駕、強盜等案，約莫10年前才出獄，雖然並非警方列管的幫派分子但前科累累。直到近幾年張男頂下8點檔女星李沛綾在清境的民宿，開始當起老闆，先前曾受訪稱，自己希望可以更多的更生人，也希望曾像他涉入幫派的兒子，能夠及早脫離幫派生涯，別再誤入歧途。

這起事件引發台灣社會熱議，四叉貓在張男所經營的民宿官方臉書發現一篇4年前的貼文，當時張男發文「感謝政府單位和衛福部，以及所有前線醫療單位的每一個人們盡心盡力貢獻專業，為台灣二千三百萬人守護這一個寶島！」四叉貓忍不住疑問：「他早上持槍射擊數發部之前發了一篇長文，抱怨疫情、高端、數發部、綠能、仇美、媒體造謠……等等，但他的經濟狀況不算差，常出國去旅遊，甚至本月初還去越南玩。翻開他的民宿官網，四年前對於疫情卻是感謝政府，為什麼4年會讓他改變這麼大呢？」

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