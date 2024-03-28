同業疑經營困難朝數位部開3槍洩憤 清境業者嘆近來民宿難經營

涉嫌數發部開槍攻擊的張姓男子在仁愛鄉清境地區經營民宿。（記者佟振國攝）

2024/03/28 16:04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境地區張姓民宿業者持槍攻擊數位發展部震驚社會，傳出疑經營困難而向數發部開3槍洩憤，對此南投縣清境觀光協會則表示，這幾年疫情確實對民宿經營造成影響，加上去年八、九月風災重創，以及疫情後國人大量出國，都不利國旅發展，但也有業者積極透過多角化經營，以及開發國外自由行旅客，維持極佳競爭力。

仁愛清境張姓民宿業者涉嫌持槍攻擊數發部，犯案前曾在臉書PO文批評政府親美抗中等政策，導致他經營的民宿生意慘淡，也不滿數發部亂花錢才會犯案，案發後引起在地民宿業者關切，南投縣清境觀光協會理事長張宏毅則表示，雖然張男並非協會成員，但在地方經營民宿也約有10年，發生此事協會表示遺憾，若有需要協會也會給予協助。

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至於張男指稱的「民宿經營困難」，也有清境民宿業者深有同感，強調過去週休或連假訂房情形都在八、九成甚至客滿，現在假日的訂房率確實已沒有前幾年那麼好。

也有業者認為主要還是受到疫情影響，疫情流行期間民眾盡量減少外出旅遊，疫情趨緩後國人又瘋出國，加上有民眾詬病國旅花費高，與出國相較CP值不高，連帶都會影響營運狀況。

清境觀光協會指出，國內旅遊模式、體驗及民宿飯店不斷推陳出新，清境這幾年所面臨的挑戰確實不小，也有業者積極開發客源，包括國際自由行的旅客，以及年輕族群參與國旅等，而非坐以待斃。

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