槍擊數位部民宿老闆是更生人 頂下女星李沛綾民宿想幫更生人

張姓民宿業者是更生人，曾接受媒體訪問講述荒唐過往，以及出獄後努力奮鬥的過程。（記者佟振國翻攝）

2024/03/28 16:50

〔記者佟振國／南投報導〕涉嫌持槍攻擊數位發展部的南投縣仁愛鄉張姓民宿業者是更生人，20年前曾涉犯強盜案入獄服刑，出獄後從事民宿房務及登山帶團等工作，近幾年則是頂下清境的民宿自己當老闆，希望幫助其他更生人及涉入幫派的兒子有固定工作，別再誤入歧途，但其子去年與朋友發生口角衝突，竟持槍打傷對方，為進一步調查釐清本案槍枝來源，仁愛警分局下午協助北市警方前往張男經營的民宿查察，初步未查獲其他槍械彈藥，也會持續配合案件偵辦。

據了解，張姓民宿業者曾以更生人身分接受媒體訪問，指年輕不懂事，混跡幫派而多次進出監獄，最後1次朋友向他借槍而犯下強盜案，他也受牽連而被判刑16年，出獄後想徹底改過自新，但有前科背景難找工作，而到清境當民宿房務，之後又接觸登山活動，負責交通接駁、帶團爬山，近幾年則是頂下8點檔女星李沛綾在清境的民宿當老闆，目的是要照顧更多的更生人，也希望曾像他涉入幫派的兒子，能夠及早脫離幫派生涯，別再誤入歧途。

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但張男的兒子去年約在8月曾在民宿的烤肉區與友人發生口角衝突，竟持槍打傷對方，遭警方逮捕，案件由檢警進一步偵辦，而張男今天持長、短槍至數位部開槍攻擊，北市警方也急於想了解其槍枝來源，下午則由當地仁愛警分局偵查隊協助派員前往張男所住的民宿房間查察，初步未發現有其他槍械彈藥，也會持續配合案件偵辦。

張姓民宿業者前幾年頂下8點檔女星李沛綾位於清境壽亭新村的民宿當老闆。（記者佟振國攝）

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