民宿老闆 闖數發部轟3槍 聲稱不滿政策致中客銳減 暴力攻擊被逮

54歲男子張盛德直闖數位發展部連開3槍，警方將張嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/29 05:30

〔記者王冠仁、徐子苓／綜合報導〕在南投經營民宿的五十四歲男子張盛德，昨以「不滿政府」為由，攜帶霰彈長槍、改造手槍各一把及二十九發子彈，直闖數位發展部連開三槍，行徑無異於公然以暴力攻擊手法反政府，犯後被逮。事發當時，數發部長唐鳳在行政院參加院會，不在辦公室。

帶雙槍闖入 喊：要開槍了快走

警方調查，張男前天從南投北上，入住新北市板橋一家汽旅，昨上午八時退房，開車到台北市延平南路的數發部，揹著背包、手持霰彈槍走進大門，警衛上前勸阻，他大叫「我要開槍了，你們趕快走」後，朝牆壁開一槍。

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接著用霰彈槍比劃、趕走現場人等，再朝牆上樓層介紹牌開一槍，一度站在櫃台若有所思，稍後又向玻璃大門開一槍，玻璃碎裂一地；警方趕到時，他把槍枝、背包丟在地上，蹲下抱頭就逮，警方在他身上起獲長短槍各一把、兩個短槍彈匣等槍彈。

部長唐鳳政院開會 不在辦公室

數發部表示，嫌犯一度欲上樓前往辦公空間，遭警衛攔阻。一名員工說，嫌犯要求警衛離開，似乎無意造成實質傷害，但仍引發恐慌，若前往二樓部長所在辦公室，後果不堪設想。

張男聲稱不滿政府抗中政策，導致中國遊客數量銳減，數發部亂花錢等，另稱槍彈是多年前透過一頁式廣告購得，警方對其說法存疑。

唐鳳昨傍晚在社群平台發文表示，他和同仁都安全，「我們再次重申：任何暴力都不應該，但是我們防詐的決心絕對不會改變」。

數位發展部遭開槍，玻璃碎裂一地。（記者王冠仁翻攝）

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