緝毒犬Candy好棒！BMW跑旅車嗅出槍毒 擁槍販毒集團首腦認栽

緝毒犬「Candy」停留在1輛事故廢棄的BMW跑旅車前。（警方提供）

2024/07/22 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市章姓男子是販毒集團首腦，平日為防止黑吃黑還擁槍自重，市刑大近期循線將他查緝到案時，見狡猾章嫌對於槍毒下落堅不吐實，立即出動緝毒犬「Candy」到其住處附近停車場，經逐車嗅聞在一輛廢棄的BMW跑旅車前狂吠，果然搜出一堆毒品及兩把改造手槍等贓證物，讓章男當場百口莫辯。

台中市刑大偵四隊長林宏霖今天說明案情指出，該隊上月偵辦販毒集團案，經陸續逮捕8名成員溯源，除鎖定章姓男子（24歲）是集團首腦兼金主，也查出他雇用23歲楊姓男子擔任倉庫管理及運毒小蜜蜂，負責載送毒品與不特定人交易，蒐證齊全後報請台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦，同月底拘捕章男、楊男到案。

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林表示，查緝過程中警方發現章男生性狡猾，以大雅區一處停車場內車輛做為藏放槍械及毒品之倉庫，卻拒不吐實，警方未能確認毒品藏放點，立即通報台中市警犬隊，派出警犬「Candy」到停車場一車一車地聞，最後「Candy」停留在1輛因事故廢棄的BMW跑旅車前，除來回嗅聞也狂叫。

警方確認毒品藏放其中，進一步在車廂起獲K他命1公斤、毒咖啡包、改造手槍2把、子彈20顆等贓證物，另查扣現金51萬、電子磅秤等證物，令章男百口莫辯，全案警詢後，依毒品及槍砲罪嫌移送偵辦，檢方訊問時，章男坦承涉案，訊後命他10萬元交保，楊男則以5萬元交保。

警方表示，Candy現年7歲，支援過經典賽、台中花博、國慶煙火重大勤務，還查緝過多起毒品案，偶爾也會支援臨檢勤務，此次利用其專業一展長才，協助搜索後突破嫌犯藏毒點。

台中市刑大隊長李明道表示，查緝毒品及非法槍械為警方持續性重點工作，呼籲民眾切勿以身試法，如發現不法情事，請撥110報案電話，如提供犯罪線索因而破案者，警方將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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Candy來回嗅聞，警方確認槍毒藏放其中。（警方提供）

Candy查緝過多起毒品案。（警方提供）

警方查扣的改造槍枝及子彈。（警方提供）

警方查扣的改造槍枝及子彈。（警方提供）

警方查扣毒品等證物。（警方提供）

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