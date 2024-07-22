基隆居酒屋之爭？ 老闆燒毀對手門口燈籠 判刑1年2月

黃男點燃隔壁居酒屋的燈籠，引發火勢被判處有期徒刑1年2月。（記者吳昇儒翻攝）

2024/07/22 14:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕前基隆丸太居酒屋黃姓老闆，去年5月16日凌晨，跑到隔壁的七年級串燒居酒屋放火燒毀店家燈籠，火勢還延燒到隔壁的廣告旗幟，將牆壁燒的燻黑。基隆地院近日審結，認定黃男觸犯放火燒毀住宅等以外之他人所有物致生公共危險罪，判處有期徒刑1年2月。

檢警調查，黃男原本在七年級串燒居酒屋李姓老闆麾下工作，因細故離職轉而頂下丸太居酒屋擔任老闆，偶有糾紛，但未起嚴重衝突。去年5月16日，黃男拿著打火機，點燃七年級串燒居酒屋外的裝飾造型燈籠。

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燈籠遭引燃燒毀後，火勢延燒到隔壁公司的廣告旗幟，燻黑牆壁，所幸未燒進屋內，未造成人員傷亡。

檢方偵訊時，黃男坦承因為跟李姓老闆有些糾紛，只是想要惡作劇，才會燒毀燈籠，並沒有要燒毀房子。

法官審理後認為，黃男未能以理性方式溝通解決不滿，恣意對他人所有物縱火，危及公眾生命、身體及財產，考量他犯後坦承犯行，且未造成嚴重危害，判處有期徒刑1年2月。

據悉，黃姓男子原為李姓老闆員工，後來因故雙方鬧得不愉快，黃男憤而離職，到市區頂下另一家居酒屋，卻沒想到，李老闆剛好也到市區展店，看上附近的店面，兩家成了競爭對手，關係也越來越僵，最後衍生出公共危險案件。而店家也受到火警影響，最後選擇關閉店面，轉交給其他人經營。

黃男點燃隔壁居酒屋的燈籠，引發火勢被判處有期徒刑1年2月。（記者吳昇儒翻攝）

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