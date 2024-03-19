抽中「光聖」股票158張 73歲婦人多次被騙報警了

警方逮捕取款的詐團車手。（圖由民眾提供）

2024/03/19 17:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市73歲陳婦誤蹈「保證獲利、穩賺不賠」詐騙陷阱，遭詐290萬元，歹徒食髓知味，又誆騙她抽中「光聖」股票，陳婦察覺遭詐，與警方聯手誘出湯姓車手及楊姓監控手，楊嫌還特地提早4小時到現場，查看是否有警方部署，2人仍難逃法網。

陳姓婦人2日至小港分局小港派出所報案，稱於社群媒體看到投資社團廣告，並加入「以投資賺錢為前提」Line群組，遭人慫恿至「永鑫國際投資股份有限公司」網址註冊，誆稱保證獲利、穩賺不賠，陳婦不疑並依詐團指示共面交4次，共計遭詐騙290萬元，後因察覺有異遂報警求助。

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小港警方成立專案小組查緝，並與陳婦合作，恰逢詐團再次製造假象以陳婦抽中「光聖」股票共158張，需交付900多萬元，陳婦稱手中沒那麼多現金，雙方最後談好交付240萬元購買股票。

雙方約定15日中12時在小港區平和路某超商碰面，小港所長陳宗靖率小組成員於周邊部署埋伏，待雙方面交之際，上前一舉逮捕取款26歲湯姓車手，而在外擔任監控的30歲楊姓男子早在4小時前就到案發地監控，行蹤也早己被警方掌握。

湯嫌於警方盤查時還一臉無辜，辯稱與女友吵架，至此處欲向女友道歉，謊言均遭警方戳破。且湯姓車手前次犯案得手50萬元，食髓知味遂找來好友楊嫌共赴取款，全案詢後依詐欺罪嫌將湯、楊2嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，湯嫌並裁定羈押獲准。

警方壓制車手。（圖由民眾提供）

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