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妻子手機傳出「男人的聲音」 丈夫起疑揭發騙局

警方埋伏在一旁，趁雙方面交時逮捕江姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

警方埋伏在一旁，趁雙方面交時逮捕江姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/19 16:01

〔記者陸運鋒／新北報導〕曾任民事防護人員的洪姓男子，日前發現廖姓妻子時常鬼祟通話，且電話那頭不時傳來「男人的聲音」，心生疑竇質問妻子並查看手機，才發現原來她被詐騙集團盯上，警方接獲這對夫妻報案後，決定將計就計，趁雙方相約面交時，逮捕江姓車手，移送偵辦。

新北中和警分局調查，63歲的廖婦在1月時，接到手機來電自稱股海名人「賴憲政」分析師的投資推銷，隨後再與自稱助理的「王議萱」加入LINE好友，對方稱在3個月內可免費提供股票投資訊息。

據查，詐團在3月時向廖女提供股票申購訊息，而承銷價為2萬元，且不需付手續費，還聲稱獲利高達99.2%，廖女信以為真向其表示想申購，並敲定前天至中和區復興路咖啡店交付款項。

據了解，廖婦與詐團假分析師通話期間，被丈夫發現她時常偷偷摸摸與男人通話，心生起疑之下質問詳情，並再三檢視手機電話後，才驚覺妻子遭到詐騙，2人便前往派出所報案。

據指出，警方聽見2人所述後便將計就計，於交易當天出動5名警力偽裝成顧客埋伏，趁48歲江姓車手現身交易時，警方將其逮捕，查扣手機、收據等證物，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將江嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將江嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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