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狼師返校逾兩週校方才有動作 台師大遭控性騷應變慢半拍

台師大遭控性騷應變慢半拍，校方回應已盡力尋求適當方式，為學生營造一個安全、和諧的學習環境，後續將再審議原先停聘教師的問題。（檔案照，台師大提供）

台師大遭控性騷應變慢半拍，校方回應已盡力尋求適當方式，為學生營造一個安全、和諧的學習環境，後續將再審議原先停聘教師的問題。（檔案照，台師大提供）

2024/06/16 17:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大圖文傳播系副教授邱于平遭控對學生性騷擾遭判刑，但解聘停聘與否遲未定案，致該師停職期滿重返校園，引發討論。受害學生向本報指控，該師復職逾兩週，校方未有任何積極作為，在她要求下才開會禁該師入校園，怒轟校方應對性騷事件有問題。

去年6月本報接獲學生投訴，該師對女學生勾脖子、拍大腿內側、揉捏肩膀、還伸手進衣物處碰內衣肩帶、觸摸下腹部臀部等。台師大後召開性平會，並於去年11月起暫時停聘該師半年。案經法院審理，今年5月17日該師遭判刑4月，卻因停聘解聘與否未決定，5月18日該師停聘期滿，得以重返校園。

知情學生指出，校方也知道該師5月18日停聘期滿就要復職，但這過程中受害學生一無所知，學校亦未主動告知或關心，直到5月30日才從同學間輾轉得知該師已復職之事，令受害學生心中感受恐慌。

知情學生表示，後續向校方詢問情況，校方稱依照法條規定，如果延長停聘，校方恐面臨該師之訴訟，又稱校方向教育部提出的停聘3年決議，遲遲未獲同意。在受害學生的強烈要求下，又隔了約1週校方才召開會議做緊急措施，決議不讓該師進校園，並於6月5日正式發信給該師，當時已在學期末最後幾日。

知情學生提到，雖然校方對外聲明稱有採取必要之保護處置措施，但實際上校方並非提前準備好應對方式，而是在該師復職近週後，經受害學生要求才準備開始辦理。且在整個判決、復職過程中，校方都未積極主動與其聯繫。校方對於性騷案件是否有一套應變及處理流程，是否能夠真正保護到學生，令人質疑。

校方回應，理解邱師涉及性平事件為受害學生帶來的擔憂和不安，學校性平會也盡力尋求適當方式，為學生營造一個安全、和諧的學習環境。而學校接獲學生通報性騷後，即立刻啟動相關程序。性平會調查小組確認性騷擾事實，決議停聘3年，並於三級教評會審議通過後，於今年1月報請教育部審議，但教育部目前尚未同意該決定。

校方指出，該師停聘期滿，依法無法延長停聘，因此即依據性別平等教育法第24條，應變採取必要的保護處置措施，明確通知該師不得進入校園，避免與學生有任何直接接觸，確保學生安全與上課權益得到最大保護。待收到教育部公文後，將儘速召開臨時校教評會，處理繼續暫時停聘事宜，再次審議原先停聘3年的決定，確保處分合理合法。

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