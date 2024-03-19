投資詐騙花樣多 女陷牛樟芝詐騙直奔銀行匯款

台北市張姓女子（右），日前聽信自己保險業務員勸說，透過LINE通訊軟體，加入一個群組為「天芝環球資訊交流站」，想投資牛樟芝。（記者鄭景議翻攝）

2024/03/19 16:59

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市張姓女子，日前聽信自己保險業務員勸說，透過LINE通訊軟體，加入一個群組為「天芝環球資訊交流站」，想投資牛樟芝，前日直奔大安區復興南路上銀行想解除外幣定存保單並匯款60萬元至指定帳戶，行員聽了覺得相當可疑報警處理，臥龍街派出所警方到場後解釋此為詐欺手法，更表示這個帳戶已經被列為警示帳戶，張女才驚覺自己遭詐。

張女向警方表示，她透過保險業務員推薦，透過LINE通訊軟體，加入一個群組為「天芝環球資訊交流站」欲投資牛樟芝，保險業務員還提供高報酬率報告給她查看，她看了之後衛高額利潤打動，才決定直奔銀行，解除外幣定存之保單，準備匯款60萬元到指定帳戶「投資」。

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警方向張女表示這個是常見的詐騙手法，張女仍堅信是投資而不是受到詐騙，經過長時間勸阻後警方發現該帳戶前段時間已遭到通報，且詐騙手法雷同，透過警方及行員不斷勸阻之下張女才停止匯款而免於受騙。

警方呼籲，民眾假交友及假投資詐騙均為現今十分常見的詐騙手法，民眾在網路上與網友聊天若提及投資、匯款等關鍵字時，務必謹慎求證，切勿聽信陌生網友的話術匯款或提供帳戶，另網路投資訊息提及高報酬、保證獲利等詐騙關鍵字時，是典型詐騙話術，民眾務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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