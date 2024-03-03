毒犯拒檢撞斷員警腳 台中警追14天、300多公里逮人送辦

卓姓男子上月17日凌晨在台中大里拒絕警方攔查，警方拔槍喝斥，卓男仍衝撞員警後逃逸。（民眾提供）

2024/03/03 15:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市卓姓男子（46歲）上月17日凌晨在大里遇警方攔查，因毒品通緝身分心虛竟開車衝撞員警，造成邱姓員警腳部骨折後逃逸，警方鍥而不捨追緝，發現卓男在中彰投不斷變換交通工具和藏匿地點，跑了300多公里，先逮捕4名接應的通緝犯友人切斷補給，卓男在逃亡14天後，本月1日終於在桃園市落網，並起出海洛因等大批毒品，依毒品和加重妨害公務等罪嫌移送法辦。

上月17日清晨3點45分左右，霧峰分局員警在大里區大明路口盤查一輛違停自小客車，遭通緝的卓姓駕駛（46歲）搖下車窗後堅持不下車，警方大喊「下車！」未料，卓男竟先倒車衝撞在後方的多元計程車，員警對空鳴1槍示警，卓男不理會加速衝撞趕來支援的邱姓男警後逃逸，造成邱員腳骨折送醫。

請繼續往下閱讀...

霧峰分局警方立刻報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，發現卓男逃逸後，立刻聯繫友人接應逃亡，在中、彰、投及北部等地區不斷躲藏，期間搭乘包括高鐵、計程車、租賃車等各類交通工具，企圖製造斷點混淆警方追緝，前後逃亡300多公里，但警方鍥而不捨持續偵辦。

警方決定採堅壁清野手段，先鎖定4名接應的友人，切斷卓男的補給，先後在台中潭子、南投市逮捕許男、洪女、洪男、陳女等4名負責接應的情侶毒品通緝犯，並循線查出卓男躲到桃園市觀音區某出租民宅內，1日派員北上順利將卓男逮捕，並起出海洛因14包、安非他命20包、大麻1包和磅秤等證物，訊後依毒品和加重妨害公務等罪嫌移送法辦。

霧峰分局表示，受傷的邱姓員警目前已經出院在家休養，復原狀況良好，強調千萬不要挑戰警方打擊犯罪的決心，更別妄想衝撞、傷害警察，否則任你逃到天涯海角，必將犯嫌逮捕歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

卓男（中）逃亡14天後，因遭切斷補給，在桃園觀音區落網移送法辦。（記者陳建志翻攝）

卓男逃亡14天後，在桃園觀音區落網，現場起出海洛因等大批毒品。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法