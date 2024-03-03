17歲少年無照雙載 遭闖紅燈轎車撞飛1死1傷

桃園市觀音區日前發生一名17歲少年騎車載著17歲少女，與闖紅燈的馬自達轎車發生碰撞釀1死1傷。（記者李容萍翻攝）

2024/03/03 13:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀音區日前發生1死1傷的車禍，經警方調查這名17歲呂姓少年無照騎車載著同為17歲的葉姓少女，行經觀音區大湖路一段及嘉富路，與側向一輛闖紅燈的紅色馬自達轎車發生碰撞，由於機車速度相當快，少年當場彈飛高空重摔死亡，釀1死1傷悲劇；轎車包姓駕駛（43歲）經酒測值為0.11毫克，詳細肇事責任由警方進一步釐清中。

大園警分局大園交通分隊長江政諺今日指出，17歲呂姓少年於上個月27日下午1點多，騎機車載著17歲葉姓少女沿觀音區嘉富路直行往新屋方向，行經嘉富路與大湖路一段路口時，與側向一輛闖紅燈行駛而來的紅色馬自達轎車發生碰撞，由於機車速度相當快，呂男撞擊當下彈飛高空數圈後重摔在地，送醫急救仍宣告不治，機車後座的少女送醫後則無生命危險。

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警方到場處理見小客車車頭嚴重毀損，機車更是被撞爛成廢鐵，員警對小客車駕駛實施酒測，發現43歲包姓男駕駛酒測值為0.11毫克，全案已報請檢察官相驗，詳細肇事原因待調查釐清中。

而事發當下，桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷，下班途中剛好開車經過該路段，聽到駕車後方的巨大撞擊聲後，直覺是重大車禍，毫不猶豫地掉頭急駛至事故現場，因為他知道交通事故最可怕的就是二次事故，立即趕往現場協助，他先協助指揮交通，直到交通員警到達現場，隨後他再與消防弟兄協力使用頸圈和長背板，將患者從車禍中脫困救出後上救護車，由轄區消防同仁協助送醫，順利將傷者傷勢減至最低，事後廣獲消防與傷患家屬讚許。

曾參與平鎮轄內各大小救災救援工作的黃章珷提到，每次各項消防常年訓練，他都主動擔任消防教官的助手，從中增加操作的機會，從而學到更多，空餘時間，也積極訓練取得EMT1的證照，因此，每當在路上發生交通事故，他都會毫不猶豫地去幫忙，為消防救護第一線隊員爭取更多救援及救護的時間。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市觀音區日前發生一名17歲少年騎車載著17歲少女，與闖紅燈的馬自達轎車發生碰撞釀1死1傷。（記者李容萍翻攝）

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷（左），在觀音區大湖路一段及嘉富路的車禍現場協助指揮交通。（記者李容萍翻攝）

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷（右），在觀音區大湖路一段及嘉富路的車禍現場協助指揮交通。（記者李容萍翻攝）

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