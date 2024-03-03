心疼！社工呼喚「趕快恢復健康」車禍命危姊姊眼角泛淚

彰化家扶中心社工念著大家祝福祈福的卡片，呼喚「趕快恢復健康」，竟發現車禍命危的姊姊眼角泛淚，令大家心疼。（彰化家扶提供）

2024/03/03 10:28

〔記者湯世名／彰化報導〕心疼！彰化縣伸港鄉陳姓姊妹遭休旅車撞飛命危，在醫院搶救至今第11天，昏迷指數仍維持3，並無明顯起色，彰化家扶中心人員前往秀傳醫院探視姊姊時，在她耳邊輕聲呼喚「趕快恢復健康好嗎？」沒想到竟發現她的眼角泛淚，認為她一定有聽到大家的呼喚，呼喊一定要堅強挺下去，並要在彰基急救的妹妹加油，跟上姊姊的腳步一起恢復健康。

秀傳醫院指出，11歲的姊姊生命徵象穩定，升壓藥停第4天，血氧成分報告正常，胸部X光正常。今天沒有其他抽血，昏迷指數仍維持3，瞳孔反應也一樣沒有改變；將施以幹細胞治療。

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相較於姊姊較為穩定，在彰基急救的9歲妹妹不僅腦部完全受損，全身還多處骨折，令醫護人員心疼，醫院決定在4日星期一為妹妹施以骨折固定手術，希望妹妹能挺過去。彰基指出，妹妹目前雖然生命徵象穩定，但腦部的功能持續沒有恢復；醫院會診中醫，營養師也針對妹妹目前的情況給予靜脈營養的配方。骨科的部分，星期一會做骨折的固定手術，手術的部分會為妹妹選擇最適合的醫材。

彰化家扶中心社工到秀傳探視姊姊，大家一起祈禱趕緊好起來，大家寫上為姊妹加油的祝福語，親送到加護病房裡，放在床邊陪伴姊姊；社工員在姊姊耳邊呼喚「趕快恢復健康好嗎？」要再帶妳們參加暑期課輔班、戶外教學、同學們一起手拉手去餐館享用牛排，年底還有許下心願會成真的圓夢禮物，以及妳們最愛的聖誕大餐，沒想到就在社工員念完之後，竟發現姊姊的眼角泛淚，認為她一定有聽到大家的呼喚，大家也都眼眶呼喊一定要堅強挺下去，並要在彰基急救的妹妹加油，跟上姊姊的腳步一起恢復健康。

彰化家扶中心社工在彰基念著大家祝福祈福的卡片，呼喚「趕快恢復健康」，希望妹妹趕快醒過來。（彰化家扶提供）

彰化家扶中心社工人員與家扶兒大家寫下祝福祈福的卡片，送到秀傳與彰基給姊妹，希望姊妹趕快醒過來。（彰化家扶提供）

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