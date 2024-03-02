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慘遭「雙三寶」夾殺 騎車阿桑被撞成重傷

羅姓婦人賓士違停，林婦騎車為了閃避，與對向開小貨車跨雙黃線超車的陳女擦撞。（資料照，民眾提供）

羅姓婦人賓士違停，林婦騎車為了閃避，與對向開小貨車跨雙黃線超車的陳女擦撞。（資料照，民眾提供）

2024/03/02 18:39

〔記者王捷／台南報導〕林姓阿桑出門買午餐，遭違停、違規超車「三寶」夾殺，左側鎖骨粉碎性骨折、血胸。警方調閱監視器發現羅姓婦人賓士車占用機車道違停、陳姓女子小貨車跨越雙黃線超車，陳女到案後還說，路人說她沒撞到人才離開，南院認為陳女沒跟林婦達成和解，判處拘役50天。

這起車禍發生在去年2月，地點在台南中西區民權路，中西區屬舊城區，路幅狹窄、車流量多，商店林立，許多駕駛常違停購物。林婦出門買午餐，為了閃避違停路邊的賓士，稍微靠向外側，豈料開小貨車的陳女跨越雙黃線超車，從對向迎面開來，與林婦發生擦撞。

林婦被撞成重傷，左側鎖骨粉碎性骨折、左肋骨骨折合併血胸與頭部挫傷。警方一開始誤以為羅婦違停才導致車禍，調閱監視器發現是陳女違規超車肇事。

羅婦違停也涉嫌過失傷害，後來獲得不起訴處分。警方通知陳女製作筆錄時，她自稱路人說她沒撞到人，才離開現場。也因為她離開現場，不符合自首條件，無法減刑，也沒有跟林婦和解。

法院審理認為，陳女的行為是肇事主因，構成過失傷害罪，考慮到陳女沒有前案紀錄、碩士沒讀畢業，且沒有與林婦達成和解，判處陳女拘役50天。林婦也提出刑事附帶民事求償，將移送到民事庭審理。

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