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科技執法抓違規！高鐵台中站及台鐵豐原站 去年取締逾1.3萬件違停

高鐵台中站及台鐵豐原站，去年一年就取締了1萬3千多件違停。（記者蘇金鳳攝）

高鐵台中站及台鐵豐原站，去年一年就取締了1萬3千多件違停。（記者蘇金鳳攝）

2024/03/01 09:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推動科技執法，去年共取締15萬2千多件，除了第一類的21處易肇事路口共取締12萬9千多件，第三類的高鐵台中站及台鐵豐原站，去年一整年取締1萬3974件，全是「違規停車」，第二類向上路6段及台61線的區間測速達5643件違規案。

台中市政府表示，台中市有5類科技執法，分別為路口科技執法的21處易肇事路口、區間測速則是設在向上路6段及台61線北上157-151k、南下148-156k，違規停車則設在高鐵台中站及台鐵豐原車站，多功能執法設備則設在台74線大里段30.3k至33.1k東西雙向，而山區道路跨越車道的部份，和平區被取締95件。

根據交通警察大隊統計，去年五類科技執法共取締了15萬2千多件，其中21處肇事路口共12萬9千多件，包括闖紅燈5萬6千多件，未停讓行人502件，未依標誌標線號誌行駛達7萬2千件。

而高鐵台中站與台鐵豐原站兩站共取締1萬3千多件，全部都是違規停車。

此外，向上路6段等超速被取締5600多件，和平區的山區道路跨越車道則取締95件。

而今年5月3日前，台中市又將完成20處科技執法設施，分別是英才路與學士路口、文心路與向上路口、環中路與向上路口、環中路與崇德路口、松竹路與環中東路口、台灣大道惠中路口、中清路聯絡道與環中路口、台灣大道黎明路口、台灣大道三民路口、中清路與月祥路口、后神路口、屏西路與向上路口、向上路與自立路口、三豐路與枋寮路口、國光路與忠明南路口、文心南路與復興南路口、環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口、東平路與祥順路一段、高鐵東路與中山路口。

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