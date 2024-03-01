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車主崩潰！機車違停被連開14張罰單 狂噴1萬2600元

彰化市扇形車庫停車場外1輛機車違停，被警方開出14張罰單，車上夾滿告發單。 （記者湯世名攝）

彰化市扇形車庫停車場外1輛機車違停，被警方開出14張罰單，車上夾滿告發單。 （記者湯世名攝）

2024/03/01 09:01

〔記者湯世名／彰化報導〕快崩潰！彰化市辭修路扇形車庫停車場外機車違停嚴重，經警方取締才改善，不過卻有1輛機車始終未騎走，連日來連續遭員警開單告發，機車上貼滿告發單，引起民眾側目，經統計警方共開出14張罰單，以每張900元罰鍰計算，車主狂噴1萬2600元罰鍰。

警方指出，這輛機車經查車主是彰化鹿港人，在扇形車庫停車場外的紅線區違停多日，經民眾檢舉，員警到場開單告發，由於警方試圖聯繫車主未果，加上民眾連續檢舉，因此從2月4日起幾乎是1天1張罰單；推測車主可能是在外地工作，也沒有留下任何聯繫方式，因此無法取得聯繫。

居民指出，該輛車違停多日，應該是有民眾看不下去向警方檢舉，車主若看到機車上夾滿告發單，鐵定會當場崩潰。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第85條之1及違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則第12條規定，逕行舉發汽車違反本條例第56條規定，駕駛人不在場或未能將車輛移置者，每逾2小時，得連續舉發。因此車輛如違規停放超過2小時以上者，可以連續告發。該輛機車適用於連續告發，因此統計被連續開了14張罰單，每張都將開罰900元罰鍰。

由於未能與車主取得聯繫，警方乾脆將該輛機車拖吊，移置拖吊場待車主前來領車。

彰化市扇形車庫停車場外1輛機車違停，車上夾了14張告發單。（記者湯世名攝）

彰化市扇形車庫停車場外1輛機車違停，車上夾了14張告發單。（記者湯世名攝）

彰化市扇庫停車場外1輛機車違停，機車後座夾滿告發單。（記者湯世名攝）

彰化市扇庫停車場外1輛機車違停，機車後座夾滿告發單。（記者湯世名攝）

彰化市扇形車庫停車場外1輛機車違停，被警方開出14張罰單，最後乾脆拖吊移置。（圖由警方提供）

彰化市扇形車庫停車場外1輛機車違停，被警方開出14張罰單，最後乾脆拖吊移置。（圖由警方提供）

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