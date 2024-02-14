免費的最貴！彰市扇庫停車場外機車整排違停 14天噴371張罰單

彰化市扇形車庫停車場外廣場機車整排違停，14天來警方共開出371張罰單，車主面臨900元罰鍰。（警方提供）

2024/02/14 22:16

〔記者湯世名／彰化報導〕免費的最貴！彰化市後火車站「扇形車庫停車場」從2月1日凌晨零點起開始收費，機車及電動單車（微型電動二輪車）每小時10元（當日上限40元），不料啟用以來，扇庫停車場外廣場停滿整排機車，彰化警分局接獲檢舉，短短14天開出371張逕行舉發罰單，違停車主面臨900元罰鍰。有民眾指出，扇庫停車場有機車停格不停，每日上限也才40元，卻還是有人要停免錢的，違規停車罰鍰可以換算好幾個小時的停車費了，真是得不償失。

彰化市長林世賢獲悉後也震怒表示，扇形車庫停車場可停放的車位為295席汽車、525席的機車及電動單車（微型電動二輪車）停車位，收費費率為小型車每小時30元（當日上限180元），停放電動汽車充電專用位每小時加收20元，無每日上限（不論是否有充電），機車及電動單車（微型電動二輪車）每小時10元（當日上限40元）。機車格目前停放有7成左右，卻還是有民眾為了不繳費寧願在廣場亂停車，影響市容，令人不解。

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彰化市後火車站的辭修路附近，曾設有機車停車場，長期讓民眾免費停放機車，不分平日、假日天天被停滿，動輒超過1、2000輛機車，違停亂象日益嚴重，曾有人戲謔進去停車場好像進迷宮；機車越停越多，經常大爆滿的結果，是機車族乾脆把車子停到通道和人行道，也間接造成環境雜亂。

經市公所攜手縣府爭取前瞻計畫補助，由市公所執行新建「扇形車庫停車場」，工程總經費為3億7000多萬元，興建樓層共地下1層、地上4層，可停放的車位為295席汽車、525席的機車及電動單車（微型電動二輪車）停車位。

有民眾PO網指出，機車在扇庫停車場停一天也只有40元，為什麼有人寧可繳900元？真是無解；有人罵稱素質修養真差，整個市容都毀了；有人則提出正解「懶+免錢」，開個罰單後就會去停車場停了。

彰化警分局指出，扇庫停車場外廣場路徑為人行道，屬於道路，適用道路交通管理處罰條例，2月1日至2月14日共告發371件，依道交條例第56條可處900元罰鍰。警方將持續取締違停，呼籲民眾遵守停車規則。

彰化市扇形車庫停車場外廣場機車整排違停，市長林世賢感到震怒與不解。（林世賢提供）

扇形車庫停車場可停放525席機車及電動單車停車位，收費費率為每小時10元，每日最高上限為40元。（記者湯世名攝）

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