白線外停車一排全被取締 警方：「斜停」就是違規

潮州興隆路南端許多車輛採斜停停在路外，卻遭人檢舉，罰單收了5張。（擷自google街景圖）

2023/11/12 19:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕白線不能停車？屏東縣潮州鎮興隆路南端的社會住宅預定地外的路外空間，連日來出現多位車主現身說法，指明明就停在白線內，卻幾乎每天都被開單，現在已收到2、3張甚至5張違停罰單，除了擔心是不是還會再收到罰單，也質疑為何「白線會被開單？」此事在地方臉書社團引來眾多討論，潮州警方今天回應，指斜插式停車屬於違規，該路段今年8到10月共取締42件違停。

有民眾昨天在臉書社團「屏東縣潮州鎮」貼文，指該興隆路段的路外空間「真的不要再斜停」，因為他的斜停車遭到民眾於9月中檢舉，現在已收到5張罰單，但仍「天天都挫著等掛號」，po文一出，是引來許多民眾討論，有部分人也是以身試法後罰單收不完，成天提心吊膽只能等著罰單。

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對此，潮州警分局回應，從8月起，陸續接獲民眾檢舉潮州鎮興隆路段未依順向停車的案件，從8到10月共取締42件，原因係若非斜插式停車格，車輛只能順向停放，不然警方皆可依《道路交通管理處罰條例》取締告發。

警方指出，若非原本路面所劃的停車格即屬斜插式停車格，車輛才能夠斜插停放，而逆向停放或斜插式的停車，都算是未依道路順行方向緊靠路邊停放，皆可依照道路交通管理處罰條例規定，開罰600元以上、1200元以下的罰款。

不過，仍有許多民眾是覺得無法理解也難以接受「不是白線外都可停嗎？」，且會斜停，不就是因為要讓「更多車可停」，但結果卻是被罰，讓人無法理解；不過，原po文民眾也指出，他自從接獲第一張罰單後就改為順向停車，所以後續的罰單，都是斜停時所被檢舉，盼以自己的荷包受傷呼籲民眾「莫再斜停」。

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