車輛擋道小黃運將就是不移車 僵持1小時代價2萬元

王姓運將就是在文武廟停車場擋到別人的車。示意照，圖中人物與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/02 16:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕王姓計程車司機在南投日月潭文武廟前的停車場等客人，影響他人車輛進出，駕駛見計程車未移動急叩警方處理，王男又因某大車隊的人也打電話要他移車，氣爆喊「就是不移！」並僵持了1小時，被依強制罪移送法辦，南投地院近日將他判處拘役20日，易科罰金折合2萬元。

王姓小黃運將去年元旦假期的下午，在日月潭文武廟前的停車場等他的客人，車子卻擋住正在倒車的轎車，邱姓駕駛見王男一直都不移動車子，下車表示要找警方來處理。

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王姓運將一聽對方要找警察，即表示「那等警察來好了！」等到警方到場，王男解釋，他有跟倒車的駕駛說，因他的車也被擋住請等一下，聽到對方說要叫警察，於是配合等警察。

王男等候的客人後來上車，正準備移車時，接到某大車隊的人打來電話，告訴王男他的車擋到別人的車要其移開。接到該電話後王男大爆氣，打開擴音跟警員表示，因這通電話是某大車隊打來，所以就是不移。

王男並強調，邱男還跟其車上的客人說「這位運將沒水準，不要搭他的車！」要警察請邱姓男子跟他和其車上的客人道歉，才要把車移走。

王姓運將就在原地僵持1小時，員警再三勸說，才同意移動，開到派出所製作筆錄，邱姓轎車駕駛憤而提告，控告王男妨害自由，南投地檢署檢察官以強制罪嫌起訴該運將。

王姓運將否認犯行，堅持自己沒有錯，南投地院法官認為，王男僅因與另一駕駛間的行車糾紛，即以不將車子移走之方式妨害對方駕車離去的權利，所為實有不該，因此以強制罪判拘役20日，若易科罰金折合2萬元，可上訴。

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