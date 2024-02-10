北市警抓毒販向上溯源 再搗破2處毒品分裝場

台北市警局直搗兩處毒品分裝處所，起出多種毒品。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/10 14:24

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市警局刑警大隊偵八隊日前破獲一起販毒案件，調閱相關事證向上溯源，本月初再度執行拘提、搜索行動，直搗2處毒品分裝場，拘提5名犯嫌到案，查扣大麻、安非他命、K他命等毒品，訊後依製造、販賣毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

北市警10日表示，市刑大偵八隊日前查獲販毒案件，經調閱相關資料過濾分析積極溯源偵辦，發現毒品上游陳姓與劉姓犯嫌另有拓點製造毒品咖啡包販售牟利行為，本月1日見時機成熟，員警持拘票、搜索票分別至新北市樹林、三峽等地區執行拘搜行動。

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北市警指出，偵八隊查獲毒品分裝場所2處，帶回陳男等5名犯嫌到案，現場查扣第二級毒品咖啡包成品100包、半成品75包、第二級毒品大麻、安非他命、哈密瓜錠、第三級K他命、研磨攪拌設備、果汁粉、封口機、毒品分裝勺、毒品咖啡包空袋1批、分裝夾鏈袋、電子秤磅、帳冊及現金3萬元等不法證物。

北市警認為5名犯嫌涉製造、販賣毒品罪嫌，訊後移送新北地檢署偵辦，並持續清查在逃共犯等販毒網絡，積極查緝中。

北市警說明，為落實2024年加強重要節日安全維護工作「建立無毒家園」精神，藉由深入社區並透過友善通報網，主動發掘轄區毒品情資，掃除製造、栽種各級毒品及混合式毒品分裝場所，淨化轄區治安，市刑大特要求所屬單位積極布線查處「掃蕩製毒場所」案件。

北市警強調，為展現維護春節期間治安決心，將全力打擊犯罪，讓民眾能安心過好年，持續向上溯源，徹底掃蕩毒品來源，以斷根、瓦解販毒集團為首要目標，還給民眾一個無毒有感的生活空間。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆ 台北市警局拘提5名嫌犯到案。（記者吳政峰翻攝）

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