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拿玩具槍恐嚇路人 「上市CEO」狂喊「商業間諜」

林姓男子疑似認為陳姓男子在跟蹤他，所以掏出玩具槍恐嚇。（民眾提供）

林姓男子疑似認為陳姓男子在跟蹤他，所以掏出玩具槍恐嚇。（民眾提供）

2024/03/03 07:01

〔記者王捷／台南報導〕台南市林姓男子在路上掏「手槍」恐嚇陌生的陳姓男子，讓陳男嚇傻，後來警方循線逮到林男，強調是玩具槍，已依恐嚇罪嫌移送法辦；雖然警方未透露犯案動機，但據了解，林男曾向鄰居自稱上市公司執行長，最近常遭商業間諜跟蹤，疑似誤將陳男當成間諜，才涉嫌拿玩具槍恐嚇。

這件恐嚇案發生在2月，陳姓男子坐在機車上等朋友一起要去吃火鍋，豈料林男突然衝過來，並掏槍出來恐嚇，要陳男不准再跟蹤他，當下陳男無法分辨林男拿的玩具槍，心裡覺得很害怕，因此向警方報案，警方獲報後鎖定林男的身分，並開始追查。

據了解，40多歲的林男是台南市警三分局的治安顧慮人口，有一些吸毒的紀錄，他曾因案服刑，最近才剛出來不久，租了一間小套房，有鄰居看到他精神很不好，曾上前關心他，但林男都自稱是上市公司的CEO，他不是住不起豪宅，而是最近遭商業間諜跟蹤，所以才租了小套房躲避。

鄰居說，看林男說得煞有其事，但看他的精神與打扮都怪怪的，實在不是CEO應該有的模樣，有次還看到林男邊走邊吃安眠藥，覺得很可怕。

警方在掌握林男的套房後，持盾牌攻堅，並在案發半小時內逮到林男，但那把用來恐嚇的槍，經過鑑定，結果是一把空氣槍；據了解警方逮到他時，他還大聲向警方求救，表示有人在跟蹤他，要求警方替他抓住商業間諜。警方指出，雖然林男表現有一些異狀，但他沒有身心障礙手冊，訊後將他依法移送。

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