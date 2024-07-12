不具醫師資格幫女童測血糖 女子辯做公益仍起訴

新北地檢署。（資料照）

2024/07/12 15:44

〔記者王定傳／新北報導〕藍姓女子去年12月在新北市樹林區一家早餐店門口，擺攤使用血糖機免費替民眾測血糖，但她不具醫師資格，涉嫌使用測血糖機的針頭，對一名11歲女童採集血液，以此幫女童測血糖，女童被針扎到後受到驚嚇，回家告知母親，報警處理，藍女辯稱是做公益、出發點是善意，新北地檢署今依違反醫師法起訴藍女。

去年12月30日上午11時，藍女在早餐店門口，涉使用測血糖機的針頭，對女童的右側無名指採集血液，女童回家後告知家長，家長提告傷害、醫師法及強制等罪嫌。

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藍女偵查時辯稱，被害人可能不知道裡面有針，因為外觀看起來是胖胖的自動筆，「我把針扎下去被害者才知道，如果針很明顯，被害者一定會跑走，但我是做公益，我的出發點是善意的，如果我知道這樣的行為會觸犯醫師法，打死也不會做」。

檢方認為，藍女不具醫師資格，卻對民眾實施測血糖醫療業務行為，涉犯醫師法「未取得醫師資格擅自執行醫療業務」、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪等，請法院以較重的違反醫師法論處；至於強制罪部分，檢方認為女童偵查及警詢時均證稱藍女並未有強暴或脅迫等行為，其所為與強制罪構成要件有別。

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