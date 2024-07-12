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1人1律師陣仗驚人！竹市21警涉抽單聲押 警友會聘律師團辯護

竹市警友會為了替涉案員警辯護，為每一位員警聘請律師，一分局羅裕城及二分局長林炎巨親至法庭等候律師團。（記者廖雪茹攝）

竹市警友會為了替涉案員警辯護，為每一位員警聘請律師，一分局羅裕城及二分局長林炎巨親至法庭等候律師團。（記者廖雪茹攝）

2024/07/12 16:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府警察局21名員警疑為民眾抽回交通違規逕行舉發單而不法免除罰鍰案，今（12日）晨被檢方聲請羈押禁見，據傳是竹市警局史上最大規模；新竹地方法院今下午2點半開羈押庭審理；竹市警友會為了替涉案員警辯護，為每一位員警聘請律師，一分局羅裕城及二分局長林炎巨親至法庭等候律師團。

新竹市警察局保安科秘書2線3星警官宋瑞展疑因收受電玩業者賄賂被收押，爆發案外案，新竹地檢署因查此收賄案，意外發展出案外案，檢方昨（11日）上午指揮台北市調查處及警察局，搜索9處及通知涉案員警28人和2名證人，經8名檢察官漏夜複訊，認其中有多名警察疑為民眾抽回交通違規逕行舉發單而不法免除罰鍰案。

其中，呂姓警員人以5萬元交保、其他6人無保請回，6人當中有4人限制住居。21名遭聲押員警今天上午6點許被移送到新竹地方法院等待召開羈押庭。這21名員警，逾半數是北門派出所。

新竹市警察局一分局長羅裕城表示，警友會為了替涉案員警辯護，出錢出力，為每一位員警都聘請律師，律師抵達法院後，隨即進入閱卷。對於北門派出所正副所長都涉案被聲押，是否形成警所群龍無首而影響地方治安？羅裕城說，已調派警力支援北門所常態勤務，也派幹部從旁協助，靜待司法調查。

因涉案人數眾多，新竹地院下午確認羈押庭召開時間，分3批開庭，預計整個結果可能要入夜。

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