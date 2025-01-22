16天連殺2人！ 中橫「雙桶屍案」兇手楊鴻儒 2個死刑改判無期徒刑

16天連殺2人的中橫「雙桶屍案」兇手楊鴻儒，由兩個死刑，改判無期徒刑。（民眾提供）

2025/01/22 12:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕2015年9月26日，花蓮縣中橫公路路段，發現一個裝有男性屍體的桶子，事隔10天，同年10月5日，徐姓工人行經此路段汽車熄火，他下車查看聞到屍臭，又發現另一個裝有男屍的桶子，此「雙桶屍案」竟是開賭場的楊鴻儒，於16天內連殺二人，將陳姓友人、賴姓賭友活活塞入鐵桶窒息而死，再棄屍中橫公路，一審、二審、更一審都認定他具反社會人格、手段凶殘，判處2個死刑，最高法院卻兩度發回更審，高等法院台中分院更二審今天判決，逆轉改判他無期徒刑，可再上訴。

楊男曾因強盜財物被判刑17年8月，2012年假釋出獄，僅3年就再犯這兩起殺人案，判決書指出，楊鴻儒與陳姓死者是朋友，陳男與楊姓女子同居時，常吹噓楊女財力豐厚，楊鴻儒遂萌生殺害陳男，取而代之，將楊女據為己有之心，2015年6月27日邀陳男出遊，伺機對陳男下安眠藥，再把陳男塞入綠色鐵桶，加蓋密封後載到位於花蓮縣的中橫公路棄屍。

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楊鴻儒另與賴姓男子因賭博而熟識，但賴男卻懷疑楊鴻儒設局詐賭，多次向友人透露，他想向警方檢舉，另外，他也曾在賭場阻撓賭客進入，楊鴻儒對賴男漸生怨忿而起殺機，楊鴻儒於殺害陳男棄屍之後，時隔多日都無人發現，自認可以用此殺人手法瞞天過海，2015年7月12日邀賴男到台東旅遊，對賴男下安眠藥劑，塞入鐵桶內，棄置於第一個鐵桶附近約200公尺，兩人死亡姿勢都是「倒頭栽」，但楊男至今仍始終否認殺人。

台中地方法院一審、台中高分院二審認為，楊鴻儒犯下「最重大之罪」，且鑑定顯示他具「反社會型人格」，無法遵從社會規範，有侵略及攻擊性，道德感薄弱，又是「自戀型人格」，會過度自信及誇大自我能力，自認自己很特別，對人缺乏同理心，難以承認自己缺失，過去雖經長期矯正，卻未能改變，反而變本加厲，再社會化及矯正的可能性偏低，有與社會永久隔離的必要，維持原審2個死刑。

不過，最高法院卻發回台中高分院更審，台中高分院更一審2023年判決，仍維持2個死刑，再度被最高法院發回更審，台中高分院更二審今天判決，逆轉改判無期徒刑。

台中高分院指出，撤銷死刑的原判決，理由是此案審理已經逾8年，有刑事妥速審判法第7條應減輕其刑的事由（死刑減輕者，為無期徒刑），另外，原審未審慎斟酌年邁受刑人，縱有假釋出監的可能，經長期執行後的再犯風險，是否因高齡而有減損？因此由台中高分院撤銷改判。

至於改判無期徒刑的理由，台中高分院指出，楊男與兩名死者無深仇大恨，竟殺害裝入狹窄鐵桶封閉，使死者窒息死亡，且接連犯案，造成死者家屬痛失親人，留下難以抹滅之身心傷害，經鑑定楊男行為時並無精神障礙或其他心智缺陷，楊男把鐵桶推落山谷遺棄屍體，並故佈疑陣，經檢警尋獲死者屍體，經鑑識調查後，楊男仍一再飾詞推諉，否認犯行。

不過，台中高分院強調，楊男現在已滿71歲，辯護律師說，他罹患腎臟病，身體健康欠佳，對照我國男性平均壽命（依內政部統計資料112年度為76.94歲），即使未來有假釋出獄的可能（無期徒刑須依法執行逾25年，且有悛悔實據，始得假釋），也已經是九旬，甚至更高，合議庭認為，必須藉由長期監禁之手段，始足以撫慰死者家屬之永恆傷痛，並預防死者未來再犯罪，以及對社會之危險性，兩項殺人罪都量處無期徒刑，令他長期隔絕於社會，褫奪公權終身。

中橫公路花蓮路段找到2個裝有屍體的桶子，此「雙桶屍案」當年震驚社會。（警方提供）

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