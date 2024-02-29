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2天狂打102通騷擾電話 單戀男恐嚇男同事下場曝

劉姓男子狂打電話騷擾男同事，基隆地院判劉男拘役40天，緩刑2年。 （記者林嘉東攝）

劉姓男子狂打電話騷擾男同事，基隆地院判劉男拘役40天，緩刑2年。 （記者林嘉東攝）

2024/02/29 23:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓男子被控以手機通訊軟體LINE、電子郵件騷擾男同事，內容包括「去死吧」、「我知道你宿舍在哪」等多達12次，還在2天內連打102通電話給對方；劉男辯稱只想作弄他，沒有恐嚇意圖。基隆地院認為劉男恐嚇犯行屬實，判劉男拘役40天，考量劉男坦承犯行，緩刑2年。

判決指出，30歲劉姓男子不滿電話遭男同事封鎖，認為男同事應償還先前寄給男同事的物品，自去年3月至7月間，透過LINE及電子信箱連續傳12次簡訊給男同事，內容包括：「立馬還錢但很可悲的是你還是個處男，祝你全家死光且不得好死」、「去死吧」、「我知道你宿舍在哪」等。

此外，劉男還在去年6月間，2天內接續撥打102通電話騷擾男同事，讓對方心生畏懼，拿出通聯紀錄與簡訊內容報警。

檢方調查時劉男坦承有傳簡訊給男同事，但辯稱，是因為男同事疏遠他，只是想作弄男同事，並沒有恐嚇之意。檢方認定劉男同時觸犯跟蹤騷擾罪與恐嚇罪，請法院依刑度較重的恐嚇罪判刑。

法院認為，劉男2天狂打102通電話給男同事，致男同事不堪其擾，嚴重影響日常生活，考量劉已坦承犯行，依恐嚇罪判處拘役40天，緩刑2年，緩刑期間須保護管束，接受法治教育課程2場。

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