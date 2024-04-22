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慰勞搜救人員及搜救犬 國際崇她台南佳明社為4縣市特搜大隊加菜

國際崇她台南佳明社與璟馨婦幼醫院致贈慰問金，給台南市消防局等4個參與0403花蓮震災救援的縣市特搜大隊。（國際崇她台南佳明社提供）

國際崇她台南佳明社與璟馨婦幼醫院致贈慰問金，給台南市消防局等4個參與0403花蓮震災救援的縣市特搜大隊。（國際崇她台南佳明社提供）

2024/04/22 21:07

〔記者劉婉君／台南報導〕0403花蓮地震發生後，包括台南市消防局特搜大隊在內，多個縣市消防局第一時間即前往花蓮協助救災，國際崇她台南佳明社與璟馨婦幼醫院，今（22）日先後前往台南、高雄、屏東等縣市，捐贈慰問金給搜救大隊，為搜救人員及搜救犬加菜，也慰問搜救人員的辛勞，後續還將至花蓮縣消防局與花蓮縣少年中途之家捐款。

國際崇她台南佳明社今天由社長郭貞慧等人，前往台南市消防局大橋特搜分隊等地，致贈慰問金各10萬元，璟馨婦幼醫院也由院長林錦義代表，加碼各10萬元給台南及屏東的特搜大隊。

郭貞慧表示，0403花蓮大地震發生後，台南、高雄及屏東3個縣市政府立即派遣消防局搜救人員抵達災區協助救援，一開始搜救人員原以為是城市救災，但後來大部分時間都投入山區砂卡礑步道的搶救，在餘震不斷的情形下，不僅要隨時注意臨場應變，搜救人員與搜救犬的自身安全也常遭遇驚險狀況，有的山區救援設備還是就地取材自製，精神相當令人感佩，因此社姐王淑芬發起此次的慰問行動，希望能為參與花蓮救援的特搜大隊搜救人員和搜救犬加菜。

郭貞慧表示，國際崇她台南佳明社5月初將至花蓮縣消防局及花蓮縣少年中途之家，同樣各捐款10萬元慰問金，略盡心意，累計至今針對花蓮震災已捐款將近百萬元。

台南市消防局長李明峯代表台南市特搜大隊受贈，並頒發感謝狀，感謝國際崇她台南佳明社、璟馨婦幼醫院對消防工作的支持與肯定，強調未來會持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力，以肩負起人道救援的艱鉅任務。

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