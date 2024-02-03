對抗人夫騷擾女友 男友回擊反被告恐嚇

陳姓男子不滿已婚趙姓男子一直騷擾、跟蹤女友，他傳訊息警告趙男反被告恐嚇，最終獲判無罪。（記者王捷攝）

2024/02/03 13:15

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子不滿已婚的趙姓男子不斷騷擾、跟蹤蔡姓女友，去年1月跨年時，又看到趙男傳訊息給女友，一氣之下用蔡女的微信回趙男，若再來騷擾蔡女，就會把他想外遇的事告訴趙男的妻子，趙男以擔心家人安全為由提告恐嚇，但法官認為，陳男是試圖讓趙妻了解情況，因此判處無罪。

陳男否認犯罪，自稱女友告訴他，趙男一直傳訊息、跟蹤並騷擾女友，去年跨年時，又剛好看到趙男傳「新年快樂」的訊息，為了不讓趙男繼續騷擾女友，才用女友的手機傳訊息，告訴趙男，他知道對方的本名、公司，要讓趙妻知道趙男拚命想外遇的證據非常容易。

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在法院審理時，檢視了趙男提告恐嚇的理由，趙男自稱沒有心思上班，並且會擔心家人的人身安全，心理有造成恐懼等，不過法官覺得，趙男會害怕，是擔心家人的人身安全，與陳男傳的訊息無關，因為只要趙男不繼續騷擾蔡女，他想外遇的事情就不會被家人知道，很難認定陳男傳訊息是為了恐嚇趙男。

律師替陳男辯解，陳男的訊息只是要將趙男有外遇的證據告知趙妻，並沒有要公開告訴其他人，不會影響趙男的社會名譽，主觀上沒有恐嚇的意圖，是希望趙男重視家庭，不要再騷擾蔡女，不可能造成趙男或是趙男的家人會恐懼。法官採信陳男的證詞，認為不構成恐嚇罪，做出無罪判決。

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