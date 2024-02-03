為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

對抗人夫騷擾女友 男友回擊反被告恐嚇

陳姓男子不滿已婚趙姓男子一直騷擾、跟蹤女友，他傳訊息警告趙男反被告恐嚇，最終獲判無罪。（記者王捷攝）

陳姓男子不滿已婚趙姓男子一直騷擾、跟蹤女友，他傳訊息警告趙男反被告恐嚇，最終獲判無罪。（記者王捷攝）

2024/02/03 13:15

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子不滿已婚的趙姓男子不斷騷擾、跟蹤蔡姓女友，去年1月跨年時，又看到趙男傳訊息給女友，一氣之下用蔡女的微信回趙男，若再來騷擾蔡女，就會把他想外遇的事告訴趙男的妻子，趙男以擔心家人安全為由提告恐嚇，但法官認為，陳男是試圖讓趙妻了解情況，因此判處無罪。

陳男否認犯罪，自稱女友告訴他，趙男一直傳訊息、跟蹤並騷擾女友，去年跨年時，又剛好看到趙男傳「新年快樂」的訊息，為了不讓趙男繼續騷擾女友，才用女友的手機傳訊息，告訴趙男，他知道對方的本名、公司，要讓趙妻知道趙男拚命想外遇的證據非常容易。

在法院審理時，檢視了趙男提告恐嚇的理由，趙男自稱沒有心思上班，並且會擔心家人的人身安全，心理有造成恐懼等，不過法官覺得，趙男會害怕，是擔心家人的人身安全，與陳男傳的訊息無關，因為只要趙男不繼續騷擾蔡女，他想外遇的事情就不會被家人知道，很難認定陳男傳訊息是為了恐嚇趙男。

律師替陳男辯解，陳男的訊息只是要將趙男有外遇的證據告知趙妻，並沒有要公開告訴其他人，不會影響趙男的社會名譽，主觀上沒有恐嚇的意圖，是希望趙男重視家庭，不要再騷擾蔡女，不可能造成趙男或是趙男的家人會恐懼。法官採信陳男的證詞，認為不構成恐嚇罪，做出無罪判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
張貼侮辱海報又潑漆 名檢陳宏達胞兄連襟遭起訴
2024/01/03 11:42

張貼侮辱海報又潑漆 名檢陳宏達胞兄連襟遭起訴
被判刑也凍未條！亞斯柏格男瘋狂傳電郵 求愛騷擾女同學
2023/10/05 12:32

被判刑也凍未條！亞斯柏格男瘋狂傳電郵 求愛騷擾女同學

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
醫師：潛在加害者行為怪異 須陪同就醫
2023/09/14 05:30

醫師：潛在加害者行為怪異 須陪同就醫
恐嚇女復健師「你不理我我就跑去堵你」 工程師花5萬元換緩刑
2023/08/12 16:20

恐嚇女復健師「你不理我我就跑去堵你」 工程師花5萬元換緩刑

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播