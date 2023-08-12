恐嚇女復健師「你不理我我就跑去堵你」 工程師花5萬元換緩刑

潘姓電腦工程師愛上診所女復健師美美（化名），屢傳LINE表達愛戀之意遭拒後，直接跑去診所堵她，害美美嚇到報警。基隆地院依恐嚇罪判處潘男2月徒刑，但審酌潘男花5萬元，與美美達成和解，判潘緩刑2年。（記者林嘉東攝）

2023/08/12 16:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕潘姓電腦工程師愛上診所女復健師美美（化名），屢傳LINE表達愛戀之意遭拒後，直接跑去診所堵她，害美美嚇到報警。基隆地院依恐嚇罪判處潘男2月徒刑，但審酌潘男花5萬元，與美美達成和解，判潘緩刑2年。

判決指出，潘姓電腦維修工程師愛戀診所復健師美美（化名），去年4月間透過手機通訊軟體LINE、MESSENGER、INSTAGRAM，不斷傳送文字騷擾美美。

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潘男見美美已讀不回，續以「你不理我我就跑去堵你」「明天下午三點前沒有回我的話，我他媽的就去堵你」、「欠抓」、「我在你家樓下」、「下來」等訊息恐嚇美美。

9月間，潘男又跑去美美工作地點查看，致美美心生畏怖，影響美美日常生活及社會活動，讓美美不堪騷擾報警；案經基隆市警一分局循線找到潘男後，將他依恐嚇罪嫌送辦。

檢方認定，潘男違反跟蹤騷擾防制法及恐嚇危害安全等罪，將潘男起訴。

法院審理時，潘男坦承犯行，願意賠償美美5萬元，與美美達成和解。法院因此依恐嚇罪判處潘男2月徒刑，緩刑3年，並禁止對美美騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為。

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