劈腿不想分手還提告 他多嗆一句話告不成

2019-07-19 22:48

〔記者王捷／台南報導〕曾姓男子與蕭姓前女友交往3年後劈腿，不滿蕭女提分手，打電話騷擾蕭女的家人，蕭女傳訊息指責，要是繼續騷擾家人，絕對不會放過曾男，請曾男自行處理退租屋處「後事」，曾男一看到「後事」兩個字，抓到語病提告恐嚇，不過檢察官看了兩人對話內容，曾男當時回嗆蕭女「後事？你在威脅我？我不怕！」便反問曾男，不是說不怕，怎麼還告恐嚇？因此做出不起訴處分。

蕭女在今年3月發現曾男劈腿要求分手，一氣之下想搬離兩人同租的愛巢，曾男起初生氣將蕭女趕走，但是事後為了挽回蕭女，四處向蕭女的朋友討拍，還找上蕭女的家人，讓蕭女受不了，傳簡訊給曾男，要求曾男最好沒事不要去找她母親，她已經先跟北部的友人告知，如果曾男再騷擾她的家人，朋友會「熱烈歡迎」她。

另外，蕭女還說，她一點都不會對曾男有虧欠，趕她出門剛好可以遠離曾男，但是如果動到她的家人，她絕對不會放過曾男，租房子的是曾男，趕她出門的也是曾男，要協調就去警局協調，她沒義務幫曾男處理「後事」。

曾男一聽到「後事」兩字，認為自己抓到蕭女語病，到警所對蕭女提告恐嚇，依據恐嚇罪的構成要件，雖然主要是使人心生畏懼，但院檢審理時，還是要依據主觀、客觀條件，還有談話的內容全盤來認定，恐嚇的作為是否具體、明確，不能只光用「心生畏懼」就以恐嚇罪相繩。

不過檢察官攤開對話紀錄，發現蕭女講到「後事」時，看到曾男反嗆「後事？你在威脅我？我不怕！」便反問曾男如果不害怕，為何要告恐嚇？因此做出不起訴處分。

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