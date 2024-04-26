找車位找出滿肚子火 暴怒男掏槍出來喬

警五分局偵查隊長王宥薦（中）到場指揮。（民眾提供）

2024/04/26 10:41

〔記者王捷／台南報導〕潘姓男子疑找車位找到滿肚子火，25日上午，他掏出改造手槍喬車位，讓民眾嚇壞報案，警五分局獲報後，出動18名警力，隊長王宥薦全副武裝到場指揮，轄區實踐所長陳東宏拿防爆盾牌衝進潘男房間，潘男見狀直呼不會反抗，最後警方起出12把改造手槍，其中一把具殺傷力，他落網後高聲唱軍歌，訊後警方將他依法移送。

據了解，50多歲的潘男雖然沒有吸毒的紀錄，但是他明顯感覺不太正常，在落網後除了大唱軍歌外，還與警方討論衛星與命格的問題，並自稱以前做鐘錶業，替歐美、日本代工，自稱經濟狀況還不錯，但他卻自己住在一間小套房內。

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25日上午，他不滿車子停不進小巷內，又有民眾搶先一步停車，他掏出改造手槍，向先來停車的民眾咆哮，五分局在接獲民眾報案後，先派遣線上警力了解情況，調閱監視器發現，潘男真的拿著槍比劃，因此立即向勤務中心報備，請求援。

警方一開始也不曉得潘男是拿真槍還是假槍，18名攻堅小組員警，頭戴防彈鋼盔、手持防爆盾牌，沿路拉起封鎖線，禁止人車進入，實踐所長陳東宏拿著盾牌第一個衝進潘男套房，並將潘男壓制，潘男被壓在地上求饒，表示自己不會反抗，並同意警方逕行搜索。

警方在現場發現12把長短空氣槍，和多個氣瓶等器材，其中一把短槍，經試射發現彈丸射程很強，疑似具有殺傷力，警方將全部器材扣案，訊後警方將潘男依槍砲彈、妨害秩序罪嫌移送偵辦。

潘姓男子疑似為了喬車位，掏出改造手槍。（民眾提供）

警方在潘男住處發現12改造手槍，其中一把具有殺傷力。（民眾提供）

潘姓男子被逮後，高唱軍歌。（民眾提供）

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