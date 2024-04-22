為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中建案「高空吊掛鋼筋」車輛底下過 中市府重罰4萬5

台中建築工地遭檢舉高空吊掛鋼筋，車輛底下過，都發局今前往稽查重罰4萬5千元。（市府提供）

台中建築工地遭檢舉高空吊掛鋼筋，車輛底下過，都發局今前往稽查重罰4萬5千元。（市府提供）

2024/04/22 21:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區敦富路一處建案工地遭檢舉日前進行鋼筋吊掛作業時，竟未封路交管，任由車輛從搖晃上吊的鋼筋下經過，車主膽戰心驚，台中市都發局今日會同勞動部職業安全衛生署中區職安中心前往稽查，確認工地未按交通維持計畫進行，使用塔吊在道路範圍內進行吊裝且將建築材料堆放在道路範圍，已涉妨礙公共交通及安全，開罰4萬5千元。

另職安署今日亦以工地違反職業安全衛生設施規則第21條、營造安全衛生設施標準第129條等規定，將依規於後續檢討裁處罰鍰3到30萬元。

此外，都發局指出，針對工地管理不善造成危險施工行為，將對營造業之專任工程人員及工地主任移送台中市營造業審議委員會懲戒。

這起事件是有民眾檢舉日前行經敦富路時，看見前方的建築工地正要進行鋼筋吊掛作業，現場竟沒有人員協助交管，車主看著鋼筋搖搖晃晃往空中吊掛，嚇得急踩油門加速通過，之後發現鋼筋一路吊到高逾10樓的空中，但底下沒有交管，任憑車輛行經，氣得怒罵萬一發生意外，底下車輛何其無辜。

都發局指出，今日已前往稽查，針對相關作業已經涉及違反建築法第64條、台中中市建築物施工管制辦法及台中市建築管理自治條例等，合計開罰4萬5000元罰鍰。

都發局強調，除已對工地祭出重罰外，亦將追究工地相關人員責任，使營造業相關從業人員有所警惕，從工地安全維護做起，後續並會依規排程加強此類建築工地專案稽查，慎防類似情況再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷遭吊臂貫穿釀1死10傷 興富發建設出面致歉
2023/05/10 18:19

中捷遭吊臂貫穿釀1死10傷 興富發建設出面致歉
港區駕駛貨櫃車撞上吊掛貨櫃 司機受困幸獲救
2023/10/17 10:47

港區駕駛貨櫃車撞上吊掛貨櫃 司機受困幸獲救

文化部「庄頭劇場」首演 紙風車嘉義大林開跑
竹北工地塔吊頂處歪斜 勝利11路局部暫封2天
2024/04/03 14:00

竹北工地塔吊頂處歪斜 勝利11路局部暫封2天
34樓高空吊臂砸中捷釀1死10傷 職安中心懷疑「未依規吊掛」
2023/05/10 20:51

34樓高空吊臂砸中捷釀1死10傷 職安中心懷疑「未依規吊掛」

大金空調 延續齊柏林疼惜台灣理念
建案吊臂砸穿中捷列車 釀1死10傷
2023/05/10 16:27

建案吊臂砸穿中捷列車 釀1死10傷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播