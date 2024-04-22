台中建案「高空吊掛鋼筋」車輛底下過 中市府重罰4萬5

台中建築工地遭檢舉高空吊掛鋼筋，車輛底下過，都發局今前往稽查重罰4萬5千元。（市府提供）

2024/04/22 21:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區敦富路一處建案工地遭檢舉日前進行鋼筋吊掛作業時，竟未封路交管，任由車輛從搖晃上吊的鋼筋下經過，車主膽戰心驚，台中市都發局今日會同勞動部職業安全衛生署中區職安中心前往稽查，確認工地未按交通維持計畫進行，使用塔吊在道路範圍內進行吊裝且將建築材料堆放在道路範圍，已涉妨礙公共交通及安全，開罰4萬5千元。

另職安署今日亦以工地違反職業安全衛生設施規則第21條、營造安全衛生設施標準第129條等規定，將依規於後續檢討裁處罰鍰3到30萬元。

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此外，都發局指出，針對工地管理不善造成危險施工行為，將對營造業之專任工程人員及工地主任移送台中市營造業審議委員會懲戒。

這起事件是有民眾檢舉日前行經敦富路時，看見前方的建築工地正要進行鋼筋吊掛作業，現場竟沒有人員協助交管，車主看著鋼筋搖搖晃晃往空中吊掛，嚇得急踩油門加速通過，之後發現鋼筋一路吊到高逾10樓的空中，但底下沒有交管，任憑車輛行經，氣得怒罵萬一發生意外，底下車輛何其無辜。

都發局指出，今日已前往稽查，針對相關作業已經涉及違反建築法第64條、台中中市建築物施工管制辦法及台中市建築管理自治條例等，合計開罰4萬5000元罰鍰。

都發局強調，除已對工地祭出重罰外，亦將追究工地相關人員責任，使營造業相關從業人員有所警惕，從工地安全維護做起，後續並會依規排程加強此類建築工地專案稽查，慎防類似情況再次發生。

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