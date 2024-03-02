男搭中捷揮舞玩具槍、持剪刀嚇人 警戒護就醫

警方查扣葉男的玩具槍。（讀者提供）

2024/03/02 11:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中捷運綠線於上月（2月）29日晚間，發生葉姓男子於車廂內亮出玩具槍揮舞，造成乘客恐慌，中捷隨車人員於豐樂站疏散車廂乘客，警方則於烏日站將葉男控制逮捕，台中地檢署認定他觸犯刑法的恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全，且他又疑有「精神衛生法」規定的精神狀態表現異常，有傷害他人或自己之虞，囑咐警方通知台中市政府衛生局協助護送就醫，同時責付葉男之母與警方密切注意掌握葉男精神與就醫狀況。

葉男於上述時間，從市府站上車，在車廂內從紙袋內拿出玩具槍，揮舞驚嚇乘客，抵達豐樂公園站前，他告訴隨車員「這是玩具槍」，還一度持剪刀及美工刀作勢攻擊站務人員，中捷人員於豐樂公園站疏散30多名乘客，葉男下車又搭下一班車，女站長與保全跟著他，全程緊盯戒備，警方在烏日站控制葉男，從他身上起出美工刀、剪刀各一把，並查扣遺留在車廂內的玩具槍，此驚魂事件才告落幕。

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警方將葉男移送台中地檢署，檢察官認為他在中捷車廂與捷運站內，手持空氣槍指向民眾（乘客），又持剪刀及美工刀作勢攻擊站務人員，以此加害生命、身體恐嚇他人與公眾，導致衍生危害於公眾安全，由中檢檢察官李承諺訊問後，認為他觸犯刑法第151條、第305條的恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪嫌重大。

不過，中檢強調，葉男疑有「精神衛生法」第3條第1項所規範的狀態（思考、情緒、知覺、認知、行為及其他精神狀態表現異常，致其適應生活之功能發生障礙），且有傷害他人或自己之虞，囑託警方通知中市衛生局協助護送就醫，責付葉男之母與警方密切注意掌握狀況。

葉男（圖右）於烏日站時，被警察當場制伏逮捕。（讀者提供）

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