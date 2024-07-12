補漏洞！海巡加強淡水河防 比照國軍天威操演兩度測考

海委會海巡署亡羊補牢，7月起提升勤務能量，在淡水河增配沿岸一艘多功能艇加強巡邏，以人員機巡，輔以各項高科技偵蒐裝備，提高不明目標辨識功能，嚴防再度發生擅闖淡水河口、道等不法情事發生。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/07/12 15:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕海委會海巡署亡羊補牢，在6月份中國阮姓前艇長駕快艇直闖淡水河口、渡船頭後，提升勤務能量，配合淡水河道水深，增配沿岸一艘多功能艇加強巡邏，輔以各項高科技偵蒐裝備，提高不明目標辨識功能；據了解，北部分署比照「天威操演」反偷渡實兵操演，兩度測考，務必嚴防再度發生擅闖淡水河口、道等不法情事發生。

海防署上月9日上午傳出60歲中國籍阮姓男子駕駛一艘小型快艇出現在淡水外海，兩小時後趁大批漁船進港，竟長驅直入駛入淡水內河航道，因不慎撞上一艘交通船，業者報案後，海巡署才到場逮人扣船，阮男應訊時指是要投奔自由，海巡署將釐清其闖入台灣內河動機，而此案亦是中國人士駕快艇，直闖北台航運樞紐淡水河的首例，當時挨批海巡不設防。

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北部分署表示，第二（淡水）海巡隊除原有1艘沿岸多功能艇外，7月起再增加配置1艘多功能艇，全天候派駐於淡水海巡隊，強化快速小型目標辨識及查緝，並藉由勤務驗證手段，確保勤務落實，有效杜絕非法情事發生，並可視況向內河延伸馳援其他案件，具體提升淡水河巡防能量。

據透露，海巡增加淡水河防量能，除增加派駐船艇，也強化河面機動巡邏、人員搭配科技，目視、數位辨識目標，巡守河道從淡水河口到淡江大橋，也機動延伸到關渡大橋，加強跨軍種橫向聯繫。

據透露，外傳海巡署下令特勤隊考測全國各岸巡隊巡防區，實際上是由北部分署比照國軍天威操演，已兩度對偷渡衝岸、測試各巡防區雷達、岸巡等勤務是否到位，進行兩度測考。

北部分署表示，海巡署持續針對海面不明目標監控，強化管理作為，即時調派線上艇加強登檢及查察，有效打擊犯罪，民眾若有發現不法，請立即撥打海巡署118免付費報案電話提供線索，共同維護國家安全。

海委會海巡署亡羊補牢，7月起提升勤務能量，在淡水河增配沿岸一艘多功能艇加強巡邏，以人員機巡，輔以各項高科技偵蒐裝備，提高不明目標辨識功能，嚴防再度發生擅闖淡水河口、道等不法情事發生。 （記者吳仁捷翻攝）

海委會海巡署亡羊補牢，7月起提升勤務能量，在淡水河增配沿岸一艘多功能艇加強巡邏，以人員機巡，輔以各項高科技偵蒐裝備，提高不明目標辨識功能，嚴防再度發生擅闖淡水河口、道等不法情事發生。 （記者吳仁捷翻攝）

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