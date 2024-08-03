澎湖輪出高雄出港竟偏航觸礁 資深航運界人士：匪夷所思

澎湖輪（右）開航不到1年竟嚴重偏向觸礁，成為高雄港一港口（左邊紅圈）非常罕見的案例。 （記者洪定宏攝）

2024/08/03 20:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕由日本打造的澎湖輪去年9月開航高雄到澎湖馬公，至今不到1年，今天竟嚴重偏向觸礁，成為高雄港一港口罕見案例。

資深航運界人士說，他服務數十年來，「印象」裡不曾遇過大船在一港口觸礁案例，因為有效航道僅寬約百公尺，兩邊是知名的旗后山、雄鎮北門與西子灣觀景台，「航道盡收眼底」，近萬噸、幾乎全新的澎湖輪竟能往右偏航數十公尺，撞擊水下礁岩，「匪夷所思！」

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澎湖輪僅首航後數次，或臨時更換對高雄港不熟的船長，才需要引水人，今天並沒有引水人，航海界傳出，疑似主機、方向舵出狀況或風向問題導致；航港局說，已要求澎湖輪配合海事調查及提送海事報告簽證，和運安會共同調查。

航港局指出，台航公司派澎湖輪支援蘇花備援運務時，特別配置2名船長，大副也具有船長資格，船員都依規定輪值、充分休息，未因支援蘇花疏運而造成船員過勞。

航港局說，澎湖輪7月31日到8月2日支援蘇花疏運，今天返回高雄港執行高雄馬公運務，下午1點半分出港過程，沒有完整對準航道，擦撞水下礁岩，船上有旅客315人，船員32人，無人受傷，也沒有油污外洩。

高雄港一港口有效航道僅寬約百公尺，從Google地圖就可見高雄馬公航線，澎湖輪竟嚴重偏向撞擊紅圈處。（讀者擷取Google地圖標示紅圈）

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