首抄升級版喪屍煙彈工廠

警方將四海幫海青堂分子夏維倫及其陳姓女友移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/08/03 05:30

摻入動物用藥 四海幫情侶檔藏石碇煉毒 起獲黑市價千萬元毒煙油

〔記者邱俊福／台北報導〕警方今年三月間首度破獲添加麻醉藥品「依托咪酯」製成「喪屍煙彈」的電子煙油分裝廠，沒想到製販毒品集團認為還不夠，將僅用於動物的麻醉藥品「異丙帕酯」也摻入，製成兩者混合、效果更強烈的升級版「喪屍煙彈」，警方近日也首度破獲此一升級版喪屍煙彈製造工廠。

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海青堂夏維倫收押

台北市信義警分局是在上月三十日前往新北市石碇山區一棟百坪透天厝攻堅，逮獲四海幫海青堂分子夏維倫與其陳姓女友，查扣十一公斤毒煙油成品與半成品，可製成市價逾千萬元的五千五百顆喪屍煙彈；夏男因涉案重大遭收押偵辦。

北市警溯源 破透天厝玄機

警方指出，吸用摻入麻醉管制藥品「依托咪酯」的喪屍煙彈，會產生無法思考、異常顫抖，宛如喪屍一般的「喪屍」效果，再摻入「異丙帕酯」混合製成電子煙油後，兩種麻醉藥劑會造成類似「混酒」的加強性反應，作用更強，濫用不僅有害人體，並恐導致呼吸暫停、有致死的風險。

警方是在溯源一件毒咖啡包案時，鎖定年齡分別為廿七歲及廿三歲的這對毒鴛鴦，經跟蹤埋伏，查出他們在石碇山區設置製毒工廠，前往攻堅破門查緝，除逮捕二人及查獲十一公斤成品、半成品，還起獲卡西酮、改造手槍二把、子彈六十顆等贓證物，警方詢後依藥事法、毒品、槍砲等罪移送法辦。

警方表示，「依托咪酯」為人體靜脈麻醉劑藥物，常用於手術誘導和維持麻醉，「異丙帕酯」只用於動物。

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