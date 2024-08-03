前中國省長顧問 律所所長在台執業 帶頭洩密

華通法律事務所所長劉振瑋曾任中國四川省省長顧問。（取自華通國際法律事務所官網，記者陳彩玲翻攝）

2024/08/03 05:30

劉振瑋與旗下兩律師起訴

〔記者陳彩玲、王捷／綜合報導〕台北地檢署前年偵辦一件侵占專利案時，意外在一名被告家中查獲台南地檢署偵查中的卷證資料，循線追出曾任中國四川省省長顧問的華通法律事務所所長劉振瑋，與旗下受雇律師黃雨柔、王筱雯，將南檢的聲押卷宗等資料洩漏給當事人，北檢昨依洩密、個資法等罪嫌起訴劉振瑋等三名律師。

教授涉侵占專利案外案

全案源於，北醫大教授黃彥華、台大醫學院研究所所長林泰元夫婦，被控私自將幹細胞應用研發成果申請兩項專利，涉背信、侵占等罪，北檢二○二二年六月廿九日發動搜索，約談黃彥華夫婦及廠商華華大有負責人朱寶麒、監察人高禎祥等人。

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未料，檢方搜索高禎祥住處時，竟查獲另一件南檢偵查中的卷證資料，內容是朱寶麒開設的金湧長生公司，涉嫌未經衛福部核准，受美國掛牌的公司委託，製造生產間質幹細胞、外泌體等生物製劑供施打注射於人體，再由高禎祥的慕求富利國際公司在台販售，涉違反藥事法，被南檢查辦。

洩漏聲押資料給當事人

檢調查出，南檢於同月廿三日指揮搜索、約談高禎祥的鄭姓女特助和慕求富利廖姓員工，劉振瑋指派黃雨柔、王筱雯分任鄭女、廖男的辯護人。

黃雨柔卻在鄭女被聲押獲准後，將利用閱卷機會列印的鄭女犯罪事實、聲押理由，帶回事務所和劉振瑋、高禎祥開會討論案情，連同其他共犯的答辯內容，傳送至「朱董案件」群組，洩漏給高禎祥、朱寶麒。

王筱雯則在陪同廖男複訊時，把偵查內容詳細記錄為開庭報告，和劉振瑋討論後，傳送到「朱董案件」群組。北檢昨依個資法、非公務員洩漏國防以外秘密等罪，起訴劉振瑋等三律師。

曾代表藝人大S前夫汪小菲代發聲明並受訪的律師呂月瑛，也曾以被告身分被約談，但檢方認定她只是一起開會看到卷宗，無證據顯示洩密，予不起訴。

至於南檢當時偵辦的案件，檢方依藥事法及詐欺罪嫌起訴朱寶騏、鄭女、廖男三人，台南地院今年一月認定無從證明三人有製造、販賣偽藥或詐欺行為，也無法證明產品是偽藥而非保養品，罪證不足，判三人皆無罪。

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