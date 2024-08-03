異丙帕酯 從未用於人體 混用更「藥」命

警方查獲11公斤毒煙油成品及半成品、卡西酮原料等贓證物。 （記者邱俊福翻攝）

2024/08/03 05:30

「異丙帕酯」同屬依托咪酯類的麻醉藥物，但不同的是，依托咪酯是人體用的手術麻醉藥物，異丙帕酯只用於動物，從未使用於人體；吸食異丙帕酯煙油，恐產生致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，一旦兩者混用，作用更強烈。

因這類管制藥物被毒品集團相中，當做毒品加強劑，法務部已召開毒品審議委員會，決議將依托咪酯、異丙帕酯、美托咪酯等類似物質，全部列為第三級毒品，違法販運及製造均科以刑責，預告十月公告。（記者邱俊福）

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