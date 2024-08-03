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今晚「鬼門開」！ 神明沒放暑假 做2事可避開「好兄弟」

趕在鬼門開之前，有接受問事的宮廟壇，會增加一次犒將，備比平豐盛數倍的飯店牲禮、茶酒，犒當天兵天將，製其吃飽後可休息。（記者陳鳳麗攝）

趕在鬼門開之前，有接受問事的宮廟壇，會增加一次犒將，備比平豐盛數倍的飯店牲禮、茶酒，犒當天兵天將，製其吃飽後可休息。（記者陳鳳麗攝）

2024/08/03 19:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今晚子時「鬼門開」，因應「好兄弟」放暑假，宮廟壇農曆七月不問事，因此趕在鬼門開前增加1次「犒將」，犒賞為神明服務兵將和馬匹。南投縣草屯鎮順安堂堂主張當陽說，農曆七月不問事，讓「好兄弟」不用閃躲，但神明並未休假，仍在照護眾生，建議鬼月多穿明亮衣服，晚上沒事早點回家，即可避開「好兄弟」。

有接受信眾問事的宮廟壇，平時每月初二、十六會各有1次「犒將」，農曆七月為對「好兄弟」表示尊重，這個月不問事，連帶初二、十六「犒將」也暫停，因此很多宮廟會在開門鬼之前增加「犒將」，草屯鎮順安堂今天傍晚即擴大「犒將」，準備比平常多好幾倍的菜飯、水果、茶、酒，犒賞為神明服務的天兵天將，也為天兵天將座騎馬匹準備超大桶的飲水和特大綑的糧草，讓牠們吃飽喝足再休息。

順安堂堂主張當陽指出，早年農曆七月有的宮廟壇會關大門，很多人以為這個月神明都去休假，事實上是神明有悲憫的心，怕「好兄弟」看到神明和天兵天將得閃閃躲躲，事實上神明並沒有休假，而且在宮廟壇舉辦普度法會時，神明會在會場鑒壇，觀看誦經儀式有否照本宣科，因為神明坐陣，「好兄弟」們也會遵守規矩。

張當陽建議，農曆七月所謂的「鬼月」，在尊重「好兄弟」的前提下，晚上沒事就早一點回家，免得干擾夜半活動的「好兄弟」，而為了讓「好兄弟」看到人類自動閃躲，農曆七月避開黑色衣褲，多穿明亮色彩的衣服， 即能平安順心地度過這個月。

開鬼門前的擴大犒將，也會為天兵天將騎乘的馬匹，準備超大桶的飲水和一大綑的糧草。（記者陳鳳麗攝）

開鬼門前的擴大犒將，也會為天兵天將騎乘的馬匹，準備超大桶的飲水和一大綑的糧草。（記者陳鳳麗攝）

農曆七月多穿色彩明亮衣褲，可避開「好兄弟」。（記者陳鳳麗攝）

農曆七月多穿色彩明亮衣褲，可避開「好兄弟」。（記者陳鳳麗攝）

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