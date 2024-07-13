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強降雨來了！15縣市大雨特報 大雷雨恐狂炸6地

午後對流旺盛，各地容易出現大雨。（資料照）

午後對流旺盛，各地容易出現大雨。（資料照）

2024/07/13 14:47

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今（13）日下午2點15分對大台北地區及西半部、東北部、東部山區15縣市發布大雨特報；氣象署下午2時24分發布「新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣」大雷雨即時訊

中央氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（13）日基隆、大台北地區及桃園、新竹、台中、南投、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署下午2時24分也對新竹縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；要慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、石碇區、坪林區、烏來區

桃園市：大溪區、復興區

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣：泰安鄉

台中市：和平區

宜蘭縣：大同鄉、南澳鄉

氣象署今（13）日下午2點15分對大台北地區及西半部、東北部、東部山區15縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

氣象署今（13）日下午2點15分對大台北地區及西半部、東北部、東部山區15縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

氣象署今日發布大雷雨即時訊息。（圖擷自中央氣象局）

氣象署今日發布大雷雨即時訊息。（圖擷自中央氣象局）

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