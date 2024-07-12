男砍殺酒店女公關7刀致死再強行猥褻 國民法官判無期徒刑

陳男持水果刀砍殺張女7刀，消防救護人員獲報後，將陳男與張女分別送醫搶救畫面。（資料照）

2024/07/12 16:10

〔記者張文川／台北報導〕56歲男子陳冠霖今年3月初至台北市某酒店欲帶29歲張姓女公關出場遭拒，惱羞成怒持水果刀砍殺張女7刀，張女倒地後，他竟跨坐在她身上指侵，張女傷重不治；經國民法官庭審理，今天宣判，改認定未性侵，而是猥褻，依加重強制猥褻而故意殺人罪，將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

台北地檢署起訴指出，今年3月2日晚間6時許，陳男獨自前往中山區某酒店喝酒，至晚間10時半張女上班後，陳男點檯張女陪酒，喝到隔日清晨8時許，陳男想帶張女出場遭拒，二人在包廂劇烈爭吵，服務人員聽到後進入查看，驚見張女倒臥廁所，頸部、腹部及胸部有多處穿刺傷，血流如注。

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檢警查出，陳男行兇後，不顧張女傷勢嚴重，竟打赤膊跨坐在張女身上吮胸、指侵私處，直到服務人員進入才停手，張女被送醫後因失血過多、傷勢過重宣告不治。北檢今年6日29日提起公訴。

北院公開抽籤由和股法官郭又禎擔任受命法官，審判長黃怡菁、陪席劉庭維，本月選任6位國民法官、4位備位，經密集審理後，今審結認定陳男惡性重大，依加重強制性交殺人罪判處無期徒刑。全案仍可上訴。

審理時，陳男坦承殺人，否認攜帶兇器強制猥褻，辯稱案發時因憂鬱症、酒醉致辨識能力顯著降低。

國民法官法庭依據相關證人證詞、員警密錄器畫面、證人拍攝的照片、現場調查鑑識結果、案發前的對話紀錄，以及鑑定人對陳男案發時的責任能力等，不採信辯詞，但認定陳男手指未侵入被害人私處，改認定為強制猥褻，依「攜帶兇器強制猥褻而故意殺人罪」論罪。

國民法庭依據台北醫學大學精神鑑定，認定陳男當時精神狀況並無異常，是衝動情緒下的「表達性攻擊行為」，與智識、精神疾病無關，不適用減刑規定。

法庭審酌犯罪情狀、動機，犯案手段惡性重大，危害至鉅，且偵審期間一再翻異其詞，迄今未達成與家屬和解，也未積極尋求補償方式，未獲被害人家屬宥恕。

國民法庭考量陳男智識程度正常，社交溝通能力不強，已退休無業，沒有前科，復歸社會更生的可能性不佳，評議後決定量處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

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