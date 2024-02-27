獨家》男駕駛撞竹市府前大石球後肇逃 目擊者：巨響如槍聲般嚇人

新竹市府前大石球遭男駕駛衝撞滾開後肇逃，目擊者稱撞擊聲發出的巨響聲有如槍聲般嚇人，不過大石球已復原，但在表面仍可看到遭撞擊的痕跡。（記者洪美秀攝）

2024/02/27 14:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府前廣場昨晚10點半左右，一輛黑色轎車直接撞上市府廣場前的大石球，由於衝撞力大，發出巨大聲響猶如槍聲，大石球被撞後斷掉滾到遠處，但駕駛竟肇事逃逸，幸無人受傷或被波及，整個過程被機車騎士的行車紀錄器錄到，讀者直呼超誇張，還以為市府前發生槍擊案，撞擊聲音嚇死人。

新竹市警方表示，已收到相關影片，影片中的駕駛疑為男駕駛，已透過影像分析，通知車主到案說明，警察局保安隊也全程目賭此事，後續會請肇事駕駛及車主出面說明，且因衝撞到市府前的大石球，雖大石球遭撞斷滾開後已復原，但在大石球表面仍可看到清楚的撞擊痕跡，將由市府對該肇逃駕駛提出損害賠償民事之訴。

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有讀者也目賭市府前大石球遭撞擊的整個經過，甚至有機車騎士也錄下影像，只見肇事駕駛在行駛過程中，疑因過彎車速太快及未拿捏好角度，轉彎駛進中正路時，整輛車直接撞上大石球，且因撞擊力之大，重達百公斤的大石球整個被撞倒滾開，且因撞擊聲音很大，影片中猶如市府前有人開槍般，聲響相當大。

但駕駛疑因驚嚇，並未下車查看，就直接逃逸，雖無人受傷，但整個肇事過程都被錄下來，而位在市府對面的市警局保安隊警方也全程目賭此情況，除協助大石球復原外，也對肇逃者展開追查，呼籲肇逃駕駛或車主趕緊出面說明。

大石球已復原，但在表面仍可看到遭撞擊的痕跡。（記者洪美秀攝）

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