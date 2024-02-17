沒在怕？4條通緝犯又肇逃 警所對面買菸被抓

何姓「4條通」通緝犯又肇逃，警所對面買菸被抓。（讀者提供）

2024/02/17 11:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名何姓男子身揹4條通緝罪，逃亡又涉嫌肇事逃逸，14日在楠梓警分局翠屏派出所對面檳榔攤買菸，被警方發現肇事機車，帶返所查證身分，何男謊報他人身分卻長得不像露餡，假借抽菸意圖開溜，終被警方識破解送歸案。

警方調查，何男（23歲）涉嫌洗錢防制法、妨害公務及竊盜罪，被台南、橋頭、高雄及屏東地檢署發布通緝，總計刑期1年2個多月，他於今年1月17日逃亡期間，騎機車行經楠梓區德賢路與人發生車禍，因通緝犯身分怕被抓肇事逃逸。

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楠梓警分局翠屏派出所接獲民眾報案，偵辦這起肇事逃逸案件，調閱周邊監視器畫面，以車追人鎖定1部涉案機車，2月14日晚間發現肇事機車出現在翠屏所對面檳榔攤。

經查原來是何男到翠屏所對面檳榔攤買香菸，警方帶回何男到案說明，何男起初否認有肇逃情事，在警方出示相關證據後，他才坦承犯行不諱。

警方詢問何男身分資料，何男卻謊稱姓王，警方調閱對方資料，比對2人長得不像，警方根據車籍、戶籍資料，查出他就是何姓通緝犯，比對照片外貌符合，何男卻矢口否認。

何男神色緊張，眼見謊言被警方拆穿，狡猾假借外出抽菸，找機會意圖開溜，警方早已提高警覺，何男見無法開脫，才坦承真實身分。

警訊後將何男依涉嫌肇事逃逸函送橋頭地檢署偵辦，另涉嫌洗錢防制法、妨害公務及竊盜罪，解送台南、橋頭、高雄及屏東地檢署歸案並入監服刑。

何姓通緝犯又肇逃，警所對面買菸被抓。（讀者提供）

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