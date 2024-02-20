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黑車一過10機車如骨牌全倒 警調監視器揪出肇逃駕駛

警方調閱監視器，鎖定行經的黑色轎車肇事。（警方提供）

警方調閱監視器，鎖定行經的黑色轎車肇事。（警方提供）

2024/02/20 12:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一處路段的10輛機車上月底無端全倒，有車主懷疑外力造成，不甘車損報警討公道，警方調閱監視器後果然有斬獲，原來是一輛黑色轎車行經時掃過，才導致這10輛機車如骨牌般倒地，近日進一步揪出涉嫌肇逃王姓駕駛，他辯稱以為路面不平所致，但警方仍依法告發，除罰款外還要吊照。

台中市第五分局交通分隊警員莊忠政，上月28日清晨接獲張姓女子報案，指停在北屯區環太東路的機車疑遭人撞倒，莊員趕往處理時，只見除張女機車外，還有其他9輛機車也遭波及全倒，但案發地點附近沒有官方監視器，因此主動著手調閱民間監視器逐一過濾。

莊員發現其中一支監視器雖距離案發地較遠，但在夜間車輛稀少情況下，有清楚拍攝到當天凌晨2時許，有一輛黑色轎車行經該處後，整排機車才如「秋風掃落葉」倒地， 有了明顯車輛特徵及時間點，莊員返隊開始著手調閱該車行駛路徑路口監視器，鎖定一輛租賃黑色豐田轎車涉案。

本月初莊員透過租賃公司，查出涉嫌肇事王姓男子（53歲）到案說明，他辯稱當時精神狀況不佳，僅感覺車輛晃動，以為是路面不平所致，當下並未聽到碰撞聲，直到警方影片提示下，才驚覺自己製造車禍，車輛晃動其來有自；警方後續陸續通知10輛受損的機車車主前來製作筆錄，17日完成相關所有調查程序。

警方提醒民眾，車輛疑似發生碰撞時，若感覺怪異聲音或車身晃動，切勿逕自離去，應即停車檢查並撥打110通報警方，後續始得自行和解或交由保險公司處理，針對該案最後根據道路交通管理處罰條例第62條規定，無人傷亡的肇逃財損案件，處1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，對肇逃王男進行告發。

現場有10輛機車「如骨牌」全倒。（警方提供）

現場有10輛機車「如骨牌」全倒。（警方提供）

黑色豐田轎車車身有顯擦撞痕。（警方提供）

黑色豐田轎車車身有顯擦撞痕。（警方提供）

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