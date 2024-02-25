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透早就受驚！百萬「米漿」大清早來破門 竟加速溜了

白色BMW轎車撞毀民宅圍牆、大門，駕駛未下車查看，隨即加速駛離。（圖由民眾提供）

白色BMW轎車撞毀民宅圍牆、大門，駕駛未下車查看，隨即加速駛離。（圖由民眾提供）

2024/02/25 13:27

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮梅子路昨天清晨5點多發生自撞事故，白色BMW轎車失控衝撞路邊電線桿，又波及一旁的民宅圍牆、鐵門，但肇事車主沒有下車查看，只是稍停幾秒後就加速揚長而去，讓被破門飽受驚嚇的屋主憤而報警，也公布監視器畫面，要不負責任的駕駛「揣共」。

埔里鎮梅子路多處路段十分狹窄，僅容1部小型車通行，兩側就是路燈等交通設施及民宅，行經時得減速慢行，否則容易發生交通事故，昨天有民眾在臉書社團「埔里人」PO文抱怨，阿嬤家就在梅子路，結果慘遭車輛「破門」之禍。

「清晨5點多，1部白色米漿（BMW）車主擦撞電線桿，再撞爛我們家圍牆、鐵門，機油、碎片灑滿地，還能若無其事的肇事逃逸。」原PO也附上監視器畫面，強調車牌十分清楚，已經報警處理。

「難道又是酒駕？」網友留言一面倒猜測肇事者不顧一切加速逃離的原因，大清早就有車來破門，一定受到不小驚嚇，原PO回應真的滿腹無奈，就等警方聯繫才知道，不過已經隔了那麼久，是否酒駕恐已無法認定。

埔里分局表示，除依規定受理報案，由於該行為已涉及毀損、肇事逃逸嫌疑，目前已掌握涉案車輛，積極查緝到案說明。

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