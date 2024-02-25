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女駕駛撞到後照鏡肇逃挨罰3000元 法官因這原因判免罰

台中市一名林姓女子，去年擦撞另一輛子後照鏡未停車處理，被開了3000元肇事逃逸罰單，不服提出行政訴訟，台中高等行政法院判決罰單撤銷。（記者陳建志攝）

台中市一名林姓女子，去年擦撞另一輛子後照鏡未停車處理，被開了3000元肇事逃逸罰單，不服提出行政訴訟，台中高等行政法院判決罰單撤銷。（記者陳建志攝）

2024/02/25 16:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名林姓女子，去年1月開車行經北屯區時，擦撞到停在路邊的汽車後照鏡後，沒有停車處理，事後接獲警方通知認定肇事逃逸，依違反道路交通管理處罰條例告發開罰3000元，林女不服提起行政訴訟，主張雖然行車記錄器有拍到碰撞時有「砰」一聲，但她以為是後座小孩在玩發出的聲音，法官勘驗影片後，發現林女當時表示「什麼聲音啊」，採信林女不知道有撞到車的說詞，撤銷罰單。

判決指出，這名林姓女子，去年1月19日早上開車行經北屯區時，擦撞1輛停在路邊汽車的後照鏡，林女沒有停車處理，警方獲報查出林女車籍，依未依規定處置逃逸，裁處罰鍰新臺幣3000元、吊扣駕照1個月、並參加道路交通安全講習。

林女對於裁處不服，提起行政訴訟，聲稱不知道有擦撞到其他車子的後照鏡，直到返家後才發現車子的後照鏡有損傷，但隨即接獲警方的聯絡電話，強調無肇事逃逸的故意，並說雖然當時有聽到聲音，但因車窗緊閉，後座幼兒也時常吵鬧、拍打，以為是小孩發出的聲音，才沒有下車察看，並說自己有投保第三人責任險，可申請理賠，根本沒有肇事逃逸的動機。

林女並提供車上行車紀錄器影像，台中高等行政法院法官當庭勘驗行車紀錄器，發現林女車子行經肇事路段，並擦撞到該輛停在路邊的汽車後照鏡時，確實有發出「砰」的一聲，除此之外並未見車輛有發生顫動、停頓或其他因碰撞產生阻礙車輛行進的狀況，林女並脫口而出：「什麼聲音啊？」不過並無停車動作，車子仍持續穩定前進。

法官認為，勘驗影片後發現，當場聽聞的擦撞聲沒有很大，和車內的人手持物品敲打音質差異不大，林女主張以為是後座小孩發出的聲響，因而未下車察看並非無可能，因此請求撤銷原處分，為有理由，判決罰單撤銷，可上訴。

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