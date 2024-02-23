受傷大姐今生日！彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危 師生寫卡片集氣

彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危，其中大姐今天生日，師生寫祈福卡祝早日康復，返校後再補過生日。（民眾提供）

2024/02/23 10:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉昨晚發生休旅車撞擊國小3姊弟，造成姊妹2人命危意外，學童就讀的學校今天一早全校就為這對姊妹祈福，今天剛好也是陳家姊姊的生日，師生集氣希望姊妹倆早日康復，回來學校上課，再幫姊姊補過生日。

校方表示，陳家3姊弟平日與阿公、阿伯同住，因為住家距離學校大約1.5公里，上下學大都是由阿伯接送，偶而也會自行走路返家。但昨天因為阿伯身體不舒服去就醫，3姐弟才會在上完課後照顧班下午5點半左右放學，自行走路返家。

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校方指出，陳家3姊弟在校都很活潑，在老師鼓勵下還參加社團，其中就讀3年級的老二上學期末還領到進步獎很開心，還特別跟師長分享喜悅，師長也為3姊弟感到開心，因為3人在學校求學一直都在進步中，3人在家裡也會幫忙做家事，還會自己洗衣服。

校方表示，昨晚發生這起重大意外，造成就讀小學4年級、3年級的姊妹2人命危，就讀1年級的弟弟因為腳部扭傷已出院返家，弟弟今天請假休養。全校師生今天一起為仍在醫院急救的兩姊妹祈福，也透過寫祈福卡的集氣，讓仍在醫院的姊妹倆度過難關。

校方表示，小朋友寫的祈福卡，有人寫到「早日從死神手裡拿回自己的生命，加油」'「早日康復，回來學校一起上課」，希望靠著師生一起祈福，讓姊妹倆脫離險境。

彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危，全校師生寫祈福卡祝早日康復。（民眾提供）

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