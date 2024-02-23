為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

受傷大姐今生日！彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危 師生寫卡片集氣

彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危，其中大姐今天生日，師生寫祈福卡祝早日康復，返校後再補過生日。（民眾提供）

彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危，其中大姐今天生日，師生寫祈福卡祝早日康復，返校後再補過生日。（民眾提供）

2024/02/23 10:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉昨晚發生休旅車撞擊國小3姊弟，造成姊妹2人命危意外，學童就讀的學校今天一早全校就為這對姊妹祈福，今天剛好也是陳家姊姊的生日，師生集氣希望姊妹倆早日康復，回來學校上課，再幫姊姊補過生日。

校方表示，陳家3姊弟平日與阿公、阿伯同住，因為住家距離學校大約1.5公里，上下學大都是由阿伯接送，偶而也會自行走路返家。但昨天因為阿伯身體不舒服去就醫，3姐弟才會在上完課後照顧班下午5點半左右放學，自行走路返家。

校方指出，陳家3姊弟在校都很活潑，在老師鼓勵下還參加社團，其中就讀3年級的老二上學期末還領到進步獎很開心，還特別跟師長分享喜悅，師長也為3姊弟感到開心，因為3人在學校求學一直都在進步中，3人在家裡也會幫忙做家事，還會自己洗衣服。

校方表示，昨晚發生這起重大意外，造成就讀小學4年級、3年級的姊妹2人命危，就讀1年級的弟弟因為腳部扭傷已出院返家，弟弟今天請假休養。全校師生今天一起為仍在醫院急救的兩姊妹祈福，也透過寫祈福卡的集氣，讓仍在醫院的姊妹倆度過難關。

校方表示，小朋友寫的祈福卡，有人寫到「早日從死神手裡拿回自己的生命，加油」'「早日康復，回來學校一起上課」，希望靠著師生一起祈福，讓姊妹倆脫離險境。

彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危，全校師生寫祈福卡祝早日康復。（民眾提供）

彰化3姊弟遭休旅車撞擊2命危，全校師生寫祈福卡祝早日康復。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化老翁開休旅車撞3學童2命危 3姊弟是中低收入戶
2024/02/23 09:40

彰化老翁開休旅車撞3學童2命危 3姊弟是中低收入戶
彰化3姊弟走斑馬線遭車撞！姊恢復心跳、9歲妹插管搶救
2024/02/23 06:59

彰化3姊弟走斑馬線遭車撞！姊恢復心跳、9歲妹插管搶救

掌握債市多頭行情
離譜影片曝光！彰化73歲老翁開休旅車 國小3姊弟走斑馬線被撞
2024/02/22 22:08

離譜影片曝光！彰化73歲老翁開休旅車 國小3姊弟走斑馬線被撞
彰化行人車禍！3姊弟過馬路遭休旅車撞擊 2人命危
2024/02/22 21:10

彰化行人車禍！3姊弟過馬路遭休旅車撞擊 2人命危
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播